Solokoncerts “Marina Rebeka. Solokoncerts. Draugi – Andrejam Žagaram”
FOTO: Valsts prezidents, ministri un kultūras dzīves pārstāvji apmeklē Andreja Žagara piemiņai veltītu koncertu
Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB) šovakar izskanēja operdziedātājas Marinas Rebekas solokoncerts “Marina Rebeka. Solokoncerts. Draugi – Andrejam Žagaram”. Koncertā viņai pievienojās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) un itāļu diriģents Mikēle Gamba, bet apmeklētāju vidū bija Valsts prezidents Edgars Rinkevičs un kultūras ministre Agnese Lāce.
Par tradīciju kļuvušais opermūzikas galā koncerts “Draugi – Andrejam Žagaram” šogad notika jau septīto reizi, un tas tika rīkots sadarbībā ar koncertzāli “Cēsis”, kur māksliniece uzstājās pagājušajā nedēļā, kā arī ar LNSO. Koncertprogrammu veidojusi pati Rebeka. Solokoncerta pirmajā daļā izskanēja Džuzepes Verdi opermūzika, savukārt otrā daļa bija veltīta Džakomo Pučīni daiļradei. Pie orķestra diriģenta pults stājās Mikēle Gamba.
Koncertcikla “Draugi – Andrejam Žagaram” pamatideja ir ik gadu aicināt Latvijā uzstāties izcilus operas solistus, kuru starptautiskajai karjerai savulaik nozīmīgu ieguldījumu devis Andrejs Žagars — gan kā režisors, gan kā Latvijas Nacionālās operas direktors. Tāpat koncertos uzstājas neatkarīgi mākslinieki, ar kuriem kopā Žagars īstenojis nozīmīgus radošus projektus. Pasākums tradicionāli notiek oktobrī, tuvu Žagara dzimšanas dienai, kas būtu bijusi 16. oktobrī.
Andrejs Žagars devās mūžībā 2019. gada 26. februārī pēc cīņas ar smagu slimību. Žagars dzimis izsūtīto ģimenē 1958. gada 16. oktobrī, Černogorskā, Krievijā. No 1996. gada līdz pat 2013. gadam bijis Latvijas Nacionālās operas direktors.