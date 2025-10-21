Ogrē sākas Skolas un Andreja Pumpura ielas pārbūve – gaidāmi satiksmes ierobežojumi
Ogrē sākas asfalta darbi – mainīta satiksme vairākās ielās.
Ogrē sākas Skolas un Andreja Pumpura ielas pārbūve - gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Sakarā ar būvdarbiem projektā “Skolas ielas un Andreja Pumpura ielas posmu pārbūve Ogrē”, tuvākajās dienās pilsētā gaidāmi satiksmes ierobežojumi.

No 21. oktobra satiksmei tiks slēgta Skolas iela posmā no Pirts ielas līdz iebrauktuvei uz stadionu, kā arī posms no Robežu ielas līdz stadionam. Stadionā turpmāk varēs iebraukt tikai no Rīgas ielas puses.

Autovadītāji aicināti sekot ceļa zīmēm un laikus plānot savu maršrutu, lai izvairītos no neērtībām saistībā ar asfaltēšanas darbiem.

