No 21. oktobra būs izmaiņas piecos Zemgales reģionālo autobusu maršrutos
No 21. oktobra tiek ieviestas būtiskas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Bauska–Ozolaine, Rīga–Skaistkalne un citos, kas uzlabos iedzīvotāju iespējas ērti nokļūt darbā, izglītības iestādēs un mājās. Izmaiņas ietver jaunu reisu pievienošanu, maršrutu nosaukumu maiņu un pieturu paplašināšanu, ko nodrošina AS “Nordeka” sadarbībā ar Autotransporta direkciju.
No šī gada 21. oktobra izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Bauska–Ozolaine, Bauska–Dāviņi–Lambārte–Dāviņi–Bauska, Bauska–Pāce, Rīga–Skaistkalne un Jēkabpils–Bauska ļaus iedzīvotājiem gan ērtāk nokļūt uz darbavietām un izglītības iestādēm, gan vakarā mājās.
- Reģionālās nozīmes maršruta nr. 7490 Rīga–Skaistkalne rīta reisā plkst. 5.40 no Skaistkalnes autobuss turpmāk apstāsies arī pieturās “Baznīca” (Ķekava) un “Dzirnavu iela” (Baldone).
- Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6457 Bauska–Ozolaine no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot svētku dienas) turpmāk būs divi jauni reisi – plkst. 5.29 no Likverteniem uz Bausku un plkst. 19.15 no Bauskas autoostas līdz Likverteniem.
- Reģionālās nozīmes maršrutam nr. 6375 Bauska–Dāviņi–Lambārte–Dāviņi–Bauska tiek mainīts nosaukums uz Bauska–Dāviņi–Bauska, jo autobuss mazā pieprasījuma dēļ vairs nebrauks uz Lambārti, bet pēcpusdienas reiss tiks uzsākts nepilnu stundu vēlāk – plkst. 15.30 (iepriekš – plkst. 14.40).
- Reģionālās nozīmes maršrutam nr. 6379 Bauska–Pāce tiek mainīts nosaukums uz Bauska–Uzvara, vakara reiss no Bauskas autoostas turpmāk būs desmit minūtes vēlāk – plkst. 17.25 (iepriekš – plkst. 17.15) un autobuss brauks līdz pieturai “Uzvara”, savukārt no pieturas “Uzvara” atpakaļ uz Bausku tas izbrauks plkst. 18.05 (iepriekš no pieturas Pāce” – plkst. 17.55).
- Reģionālās nozīmes maršruta nr. 7851 Jēkabpils–Bauska divos reisos – plkst. 15.15 no Jēkabpils autoostas un plkst. 9.25 no Bauskas autoostas autobuss turpmāk apstāsies pieturā “Bārbeles skola”.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Nordeka”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Rīgas un Zemgales plānošanas reģioniem.
Par valsts SIA Autotransporta direkcija
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.