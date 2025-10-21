Rudens Dobeles novadā.
Sabiedrība
Šodien 14:34
Trešdien būs vairāk mākoņu un pūtīs auksts vējš
Trešdien Latvijā gaidāms samērā mākoņains un vējains laiks, prognozē sinoptiķi.
Naktī mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi un minimālā gaisa temperatūra būs no -3 grādiem dažviet valsts austrumos līdz +5 grādiem Kurzemes piekrastē.
Dienā vietām - ar lielāko varbūtību Kurzemē - nedaudz un īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7..+12 grādiem.
Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē.
Rīgā 22. oktobrī pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +3 grādiem, dienā tā nepārsniegs +9 grādus.