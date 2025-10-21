Līdz 2043. gadam vidusmēra Latvijas iedzīvotājs būs turīgāks nekā Lielbritānijas iedzīvotājs, liecina pētījums
Līdz 2043. gadam vidusmēra Latvijas iedzīvotāji būšot turīgāki nekā Lielbritānijas iedzīvotāji, bet mūsu kaimiņvalsts Lietuva britus apsteigs jau 2030. gadā. Šāds pārsteidzošs secinājums publicēts britu laikrakstā “Daily Mail”, atsaucoties uz Ekonomikas un uzņēmējdarbības pētījumu centra (Centre for Economics and Business Research, CEBR) pētījumu. Pašai Lielbritānijai paredz lejupslīdi līdz nieka 46. turīgākajai valstij pasaulē, rēķinot iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju.
Jaunais CEBR modelējums atklāj, ka tuvāko gadu laikā, vadoties pēc IKP uz vienu iedzīvotāju, Lielbritāniju apsteigs ne tikai Lietuva, bet arī Čehija un Saūda Arābija līdz 2031. gadam, Polija līdz 2034. gadam. Kopā ar Latviju līdz 2043. gadam Lielbritāniju augstāka vidējā dzīves līmeņa ziņā būs apsteigusi arī Turcija, līdz 2044. gadam tas izdosies Igaunijai, bet līdz 2050. gadam — pat Panamai un Slovākijai.
Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju 2024. gadā norādīts kā 37 366 dolāri (Lietuvā 47 697 dolāri, Igaunijā 42 327 dolāri, Lielbritānijā 54 475 dolāri), 2030. gadā tas prognozēts jau 43 564 dolāri (Lietuvā 57 057 dolāri, Igaunijā 46 909 dolāri, Lielbritānijā 57 004 dolāri), 2035. gadā — 52 045 dolāri (Lietuvā 68 052 dolāri, Igaunijā 53 984 dolāri, Lielbritānijā 61 513 dolāri), 2040. gadā — 62 179 dolāri (Lietuvā 81 183 dolāri, Igaunijā 62 114 dolāri, Lielbritānijā 65 620 dolāri), 2045. gadā — 74 289 dolāri (Lietuvā 96 850 dolāri, Igaunijā 71 470 dolāri, Lielbritānijā 70 075 dolāri), bet 2050. gadā — 88 575 dolāri (Lietuvā 115 540 dolāri, Igaunijā 82 235 dolāri, Lielbritānijā 74 832 dolāri).
CEBR jaunās prognozes Pasaules ekonomikas rangu tabulai ir iekļautas amerikāņu ekonomista Artūra Lafera jaunajā grāmatā “Labklājība caur izaugsmi” (Prosperity Through Growth). CEBR tika lūgta pārvērst viņu 2025. gada Pasaules ekonomikas rangu tabulu salīdzinošajās prognozēs līdz 2050. gadam par IKP uz vienu iedzīvotāju, ņemot vērā pirktspējas paritāti. Šajā pētījumā Lielbritānija 2024. gadā bija 30. bagātākā ekonomika pasaulē, taču turpmāko 25 gadu laikā vidusmēra brits kļūs nabadzīgāks, salīdzinot ar daudzām citām valstīm.
Pētījumā minēts, ka Turcija šobrīd ir visnabadzīgākā valsts no tām, kuras nepilnu 20 gadu laikā apsteigs Lielbritāniju. Turcijas IKP uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir norādīts kā 35 631 ASV dolārs, kas ir mazāk nekā divas trešdaļas no Lielbritānijas pašreizējiem 54 475 ASV dolāriem.
Vēl minēts, ka vienīgās divas valstis, kas šajā periodā atpaliks no Lielbritānijas, ir Kanāda un Francija, kas no attiecīgi 26. un 27. vietas noslīdēs līdz 54. un 49. vietai. Francija šobrīd piedzīvo politisku krīzi un tai draud fiskālā krīze, jo valsts parāda līmenis salīdzinājumā ar IKP joprojām ir augsts, un politiķiem neizdodas ierobežot izdevumus. Savukārt Kanādas attīstību bremzē vājā produktivitāte, liels mājsaimniecību parāds un investīciju palēnināšanās.