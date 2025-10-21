Cēsīs gaidāmas īslaicīgas satiksmes izmaiņas - daļā ielu kustība būs ierobežota
Cēsu iedzīvotājiem tuvākajās dienās jārēķinās ar izmaiņām satiksmē – pilsētā paredzēti divi būtiski ierobežojumi, kas saistīti ar būvdarbiem un inženierkomunikāciju izbūvi
No 22. līdz 23. oktobrim satiksme tiks pilnībā slēgta Piebalgas ielas un Krišjāņa Valdemāra ielas krustojumā, kur norisinās ūdensvada izbūves darbi. Autovadītāji tiek aicināti sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm un savlaicīgi plānot maršrutus, lai izvairītos no neērtībām.
Savukārt no 21. oktobra līdz 21. novembrim satiksme būs slēgta Saules ielas posmā no Vilku ielas līdz Mēness ielai. Ierobežojumi noteikti rakšanas darbu dēļ, jo šajā vietā tiek veikta plānotās daudzdzīvokļu ēkas pieslēgšana pilsētas komunikāciju tīkliem.
Piekļuve dzīvojamām ēkām un uzņēmumiem tiks nodrošināta pa apbraucamiem ceļiem, taču autobusu pieturvietas uz laiku pārceltas uz A. Kronvalda ielu.
Cēsu pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai un izvietotajām satiksmes norādēm, lai laikus pielāgotu pārvietošanos pilsētā.