Piena paviljona cenas Rīgas Centrāltirgū (21.10.2025.)
Rīgas Centrāltirgus Piena paviljonā joprojām valda plašs klāsts gan vietējo, gan importēto piena produktu – no klasiskajiem sieriem līdz mājas ...
FOTO: tirgū siers dārgāks par gaļu? Skat, cik šobrīd maksā piena produkti Centrāltirgū
Rīgas Centrāltirgus Piena paviljonā joprojām valda plašs klāsts gan vietējo, gan importēto piena produktu – no klasiskajiem sieriem līdz mājas sviestam un biezpienam. Aplūkojot piedāvājumu oktobra otrajā pusē, redzams, ka siera cenas svārstās no aptuveni 9 līdz pat 30 eiro par kilogramu, atkarībā no veida un izcelsmes valsts.
Pircēju iecienītākais joprojām ir Krievijas siers, kura cena pārsvarā ir ap 9,80 eiro/kg, līdzīgi maksā arī Tilzītes, Gouda un Šiltenes klasiskie sieri – no 9,50 līdz 10 eiro/kg. Savukārt cietākie un ilgāk nogatavinātie sieri, piemēram, Alpu, Maasdam, Old Master un Trikolor, maksā ievērojami vairāk – no 12 līdz pat 30 eiro par kilogramu.
Piena paviljonā pieejams arī plašs sviesta klāsts - saldkrējuma sviests, lauku un mājas sviests. Ražotāja “Straupe” sviests maksā ap 3,14 eiro paciņā, bet rūpnieciski ražotais “Saldkrējuma sviests” ir lētāks – ap 2,50 eiro.
Līdzās sviestam un sieram pircēji var iegādāties arī biezpienu un kefīru – biezpiens (5%) maksā 4,50 eiro/kg, pilnpiena biezpiens (19%) – 7,25 eiro/kg, bet kefīra cena svārstās no 0,80 līdz 1,60 eiro par litru. Tāpat pieejams plašs mājas sieru piedāvājums ar garšvielām, ķimenēm un pat dzērvenēm – ap 10 eiro par kilogramu, kā arī kūpināti un krāsnī cepti sieri.