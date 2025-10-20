Daugavpils kļūs par akordeonistu galvaspilsētu: tur 19. reizi notiks akordeona mūzikas festivāls
No 31. oktobra līdz 2. novembrim Daugavpilī norisināsies XIX Starptautiskais Akordeona mūzikas festivāls „Daugavpils 2025”. Trīs dažādos koncertos festivāla apmeklētajiem būs iespēja dzirdēt karalisko akordeonu gan kā solo instrumentu, gan kamersastāva dalībnieku, gan arī sajust tā varenumu akordeonistu orķestru kopskaņā.
Festivālu atklās Kamermūzikas koncerts Vienības nama koncertzālē (Rīgas ielā 22a) 31. oktobrī plkst. 18.00. Tajā uzstāsies divi enerģiski dueti no Lietuvas. Viens no tiem būs Dalia Simaška (vijole), Laimonas Salijus (akordeons), kuru izpildījumā varēs dzirdēt gan klasisko mūziku, gan mūsdienīgu un novatorisku mūziku, savukārt otrs duets, kurā apvienojušies džeza akordeonists Nerijus Bakula (akordeons) un jaunākās paaudzes čigānu džeza ģitārists Aidas Tamulevičius (ģitāra) atklās čigānu džeza, svinga, tango un parīziešu šansonu skaņu burvību. Ieejas biļete 7,00 eiro.
Festivāla koncertu virkni sestdien, 1. novembrī, Kultūras pils koncertzālē (Smilšu ielā 92) turpinās jaudīgs Akordeonistu orķestru koncerts. Tajā piedalīsies Kauņas apvienotais akordeonistu orķestris (Lietuva) ar mūziķiem no Varēnas, Marijampoles, Vilkavišķiem, Kauņas (diriģenti Renata Bakuliene, Irina Šerpytiene) un Latvijas apvienotais akordeonistu orķestris, kurā piedalīsies jaunie talanti no tādām pilsētām kā Daugavpils, Līvāni, Jēkabpils, Pļaviņas, Rēzekne, Zilupe, Kārsava, Balvi, Špoģi, Naujene, Viļāni, Jūrmala, Lielvārde (diriģenti Vija Poikāne, Tatjana Jukuma, Artūrs Savickis, Zane Vancāne, Tatjana Saratova). Koncerta solists – lietuviešu akordeonists Nerijus Bakula. Koncerta sākums plkst. 17.00. Ieejas biļetes cena 5,00 eiro.
Noslēgs festivāla aktivitātes Kamermūzikas koncerts Mārtiņa Lutera katedrālē (18. novembra iela 66) 2. novembrī plkst. 12.00. Skanīgajā katedrāles akustikā akordeona skaņas aicinās baudīt instrumentālais ansamblis „Exelsus” (vadītāja Zane Vancāne) un skordeonistu kvartets „Quattro Venti”- Kristīna Rusakoviča, Anna Grebeža, Antons Pizāns un Tatjana Saratova. Ieeja koncertā ir bez maksas.
Biļetes uz koncertiem var iegādāties „Biļešu paradīze” kasēs un internetā.
Festivālu rīko Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Vienības Nams”, Latvijas akordeonistu asociācija. Atbalsta: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība.