Imantas stacijas apkārtne un piemiņas vieta pēc traģēdijas
Piemiņas vieta Imantas stacijā pēc traģēdijas, kur dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes.
PTAC uzdod “Ride” nekavējoties pārtraukt pakalpojuma sniegšanu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir pieņēmis lēmumu pārtraukt SIA “RIDE” piedāvāto mikromobilitātes pakalpojumu sniegšanu pēc traģiskā negadījuma, kurā dzīvību zaudēja divas 13 gadus vecas meitenes, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar nomātu pašgājēju velosipēdu.
PTAC, izvērtējot publiski pieejamo informāciju un veicot pakalpojuma pārbaudi, konstatēja, ka SIA “RIDE” mobilajā lietotnē nav ieviesti efektīvi vecuma verifikācijas mehānismi, kas liegtu nepilngadīgām personām piekļūt pakalpojumam. Lietotāji varēja ievadīt brīvi izvēlētus dzimšanas datus un apstiprināt pilngadību bez jebkādas pārbaudes.
Oktobra sākumā PTAC sniedza norādījumu, ka SIA “RIDE” piedāvātā Pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama, un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai, bet uzņēmums šo norādījumu nav pildījis.
Paralēli, PTAC sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, Valsts policiju, Rīgas pašvaldību un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvjiem veica pakalpojuma risku izvērtēšanu. Komisija secināja, ka pakalpojums rada nopietnu apdraudējumu nepilngadīgo dzīvībai un veselībai un neatbilst droša pakalpojuma prasībām.
Lai novērstu turpmākus riskus, PTAC uzdod SIA “RIDE” nekavējoties pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad tiks nodrošināta:
- lietotāju identitātes un vecuma pārbaude;
- pakalpojuma nepieejamība personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu;
- papildus drošības pasākumi, ja pakalpojums paredzēts arī nepilngadīgajiem (piemēram, aizsardzības līdzekļu lietošana, vecāku piekrišana, vismaz velosipēda vadīšanas tiesību esamība).
Pakalpojumu var atsākt sniegt tikai pēc tam, kad uzņēmums ir iesniedzis iestādei izvērtēšanai pierādījumus par korektīvo pasākumu izpildi un korektīvie pasākumi ir saskaņoti ar PTAC.
PTAC šodien ir saņēmis komersanta sniegto informāciju par risinājumiem un to izvērtēs, taču šobrīd pakalpojumu nedrīkst sniegt līdz PTAC pārliecināsies, kā notiek lietotāju identitātes un vecuma pārbaude, kādas metodes tiek izmantotas, kā arī kur un kā tiek iegūti dati, lai gūtu pārliecību, ka persona ir pilngadīga.
Pagaidām pretēji lēmumā norādītajam komersants turpina sniegt pakalpojumu. Ja uzņēmums labprātīgi neizpildīs noteiktos pienākumus, PTAC uzsāks administratīvā akta piespiedu izpildi, piemērojot piespiedu naudu, kuras maksimālais apmērs var būt 10 000 EUR.
Vienlaikus PTAC informē, ka tiek virzīti grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paredzēs stingrākas prasības pašgājēju velosipēdu izmantošanai, tostarp obligātu reģistrāciju, vecuma ierobežojumus un vadīšanas tiesību nepieciešamību.