Abu Meri kritisks par priekšlikumu ieviest obligātas konsultācijas pirms aborta
Sievietes autonomija, privātums un tiesības uz piekļuvi veselības aprūpei ir pamatprincipi, kurus nedrīkst ierobežot ar piespiedu mehānismiem vai papildus šķēršļiem, ar savas padomnieces Ilonas Ošas starpniecību pauda veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Obligātas konsultācijas, īpaši ar trešo personu klātbūtni, var radīt emocionālu slogu un kavēt piekļuvi nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Tāpēc Veselības ministrija (VM) uzskata, ka konsultācijai jābūt brīvprātīgai, kvalitatīvai un viegli pieejamai.
Jau šobrīd likums paredz iespēju sievietei saņemt šādu konsultāciju, un ārstniecības personas to praktizē, sniedzot profesionālu, neitrālu un atbalstošu informāciju. Šis modelis ir efektīvs un atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, skaidro Abu Meri.
Ministrs atzīmē, ka īpaši svarīgi ir ņemt vērā situācijas, kad sieviete ir piedzīvojusi vardarbību. "Prasība piedalīties konsultācijā kopā ar bērna tēvu vai citu personu šādos gadījumos var radīt atkārtotu traumatizāciju, nevis sniegt atbalstu," uzskata Abu Meri.
Viņš uzsver, ka veselības aprūpes sistēmai jābūt jutīgai pret šādiem gadījumiem un jānodrošina droša, saprotoša un atbalstoša vide sievietei.
Kā skaidro ministrs, Pasaules Veselības organizācija un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Cilvēktiesību padome ir uzsvērušas, ka valstīm ir pienākums nodrošināt seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumus, kas garantē konfidencialitāti, nepieļauj diskrimināciju un respektē personas izvēli.
"Obligātas konsultācijas ar trešo personu klātbūtni var nonākt pretrunā šiem principiem," norāda ministrs.
Vienlaikus viņš vērš uzmanību tam, ka Latvijā mākslīgo abortu skaits turpina samazināties. Šī tendence apliecina, ka sabiedrībā nostiprinās atbildīga attieksme pret reproduktīvo veselību, pārliecināts ir ministrs.
VM atgādina, ka kopš 2018. gada, kad tika veikti grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, valsts nodrošina iespēju saņemt konsultāciju pie ģimenes ārsta vai cita speciālista, kurš ir apmācīts šādu konsultāciju sniegšanā. Apmācību saturu un kārtību nosaka Ministru kabinets.
Ministrijas ieskatā, pozitīvu uzvedības maiņu un efektīvu profilaksi vislabāk sekmē izglītošana, kontracepcijas pieejamība un cieņpilna attieksme pret sievietes izvēli. Tāpēc VM aicina saglabāt brīvprātīgas konsultācijas modeli, kas balstīts uz uzticību, profesionālu atbalstu un sievietes tiesībām pašai lemt par savu veselību.
VM iestājas par katras sievietes tiesībām pieņemt informētu, brīvu un cieņpilnu lēmumu par savu reproduktīvo veselību.
Jau vēstīts, ka opozīcijas partiju Nacionālās apvienības (NA) un "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāti Jurgis Klotiņš (NA), Jānis Grasbergs (NA) un Ramona Petraviča (LPV) ir iesnieguši priekšlikumus grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, aicinot Latvijā ieviest obligātas konsultācijas sievietēm, kas vēlas pārtraukt grūtniecību pēc savas vēlēšanās.
Deputāti rosina likumu papildināt ar terminu "nedzimusi dzīvība", ar ko saprastu "cilvēka dzīvību, kas sākas ar apaugļošanās brīdi, saplūstot vīrieša un sievietes dzimumšūnām".
Opozīcijas politiķi iecerējuši likumā prasīt, ka grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību, kā arī topošā bērna tēvam, valsts nodrošinātu iespēju saņemt apmācīta speciālista konsultāciju. Ministru kabinets noteiktu prasības šādu speciālistu izglītībai, konsultēšanas apmācības programmas saturu un apmācības kārtību speciālistiem, kā arī informēšanas kārtību par iespēju saņemt konsultāciju un konsultācijas norises vadlīnijas.
Šobrīd konsultēt drīkst ģimenes ārsts, ārsts-psihoterapeits, ginekologs vai cita ārstniecības persona, bet deputāti uzskata, ka konsultēt tiesīgo loks esot jāpaplašina. Priekšlikumu iesniedzēju ieskatā, konsultēt varētu arī psihoterapijas speciālisti, psiholoģijas speciālisti, dūlas un vecāku emocionālā atbalsta speciālisti.
Deputāti apgalvo, ka viņu iecere paredzot, ka šādām konsultācijām būtu jānorit "bez pamācīšanas un aizbildnieciskas attieksmes". Tās iznākums nebūšot iepriekš noteikts, bet to noteikšot grūtniece pati. "Konsultācija kalpotu grūtnieces atbalstam un nedzimušās dzīvības aizsardzībai. Tās norisei ir jābalstās centienos iedrošināt turpināt grūtniecību un pavērt perspektīvu dzīvei ar bērnu," klāsta deputāti.
Viņu ieskatā, konsultācijā varētu detalizēti apspriest un iedziļināties, kādi ir iemesli "par" vai "pret" grūtniecības pārtraukšanu vai grūtniecības turpināšanu. Deputāti domā, ka konsultācijā varētu sniegt informāciju par pieejamo atbalstu dzīvei ar bērnu, kas ietver, piemēram, informāciju par finansiālu palīdzību un palīdzību bērna aprūpē. Tāpat konsultācijā varētu sniegt informāciju par iespēju atdot bērnu adopcijai. Ja nepieciešams, grūtniece varēšot saņemt informāciju par to, kur ir pieejams aborts, un kādas aborta metodes tiek piedāvātas noteiktās iestādēs.
Atbilstoši deputātu iecerei, "pēc grūtniecības konflikta konsultācijas pabeigšanas speciālists izsniegtu apliecinājumu par grūtnieces dalību konsultācijā".
Priekšlikumi paredz noteikt, kādos gadījumos personai būtu obligāts pienākums saņemt šādu konsultāciju, un kādos gadījumos personai būtu tikai tiesības saņemt šo konsultāciju, respektīvi, kad tās nebūtu obligātas.
Pašlaik likumā jau ir paredzēts, ka grūtniece šādu konsultāciju var saņemt, ja viņa to vēlas. Priekšlikumu iesniedzēji uzskata, ka likumam vajag vairāk "aizsargāt nedzimušu dzīvību", tāpēc atbilstošāka būtu tāda kārtība, ka noteiktos gadījumos konsultācija ir obligāta.
Deputāti rosina noteikt, ka grūtniecei būtu pienākums saņemt konsultāciju tajā gadījumā, ja sieviete vēlas pārtraukt grūtniecību pēc savas vēlēšanās. Pārējos likumā noteiktajos grūtniecības pārtraukšanas gadījumos sievietei un arī pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, būtu tiesības, bet ne pienākums saņemt konsultāciju.
Arī topošā bērna tēvam būtu pienākums saņemt konsultāciju gadījumā, ja tiek plānota grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās, klāsta ieceres autori. Savukārt citos likumā noteiktajos gadījumos, kad tiek plānota grūtniecības pārtraukšana, topošā bērna tēvam būtu tiesības saņemt konsultāciju.
Papildus grozījumi arī nosaka, ka tiesības saņemt konsultāciju būtu arī pacientes, kura jaunāka par 16 gadiem, vecākiem vai aizbildnim.
Deputāti rosina noteikt, ka norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās drīkst izsniegt tikai tad, ja ir saņemts apliecinājums, ka sieviete ir saņēmusi noteikto konsultāciju.
Deputāti rosina noteikt, ka grozījumi stātos spēkā no 2027. gada 1. janvāra, jo esot vajadzīgs laiks Ministru kabinetam iecerēto uzdevumu izpildei.