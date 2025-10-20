Maskavas nama iekštelpas
Pārdošanā ar 3,57 miljonu eiro sākumcenu izlikts skandāliem apvītais Maskavas nams, kurā reiz aktīvi darbojās Krievijas aktīvisti.
VDD: divi bijušie “Maskavas nama” vadītāji, iespējams, guvuši peļņu no sankcijām pakļautiem resursiem
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 8. oktobrī rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret kādreizējā “Maskavas nama” diviem bijušajiem vadītājiem par Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju pārkāpšanu.
VDD vērtējumā aizdomās turētās personas neatļauti saņēmušas ienākumus un sadarbības partneru pakalpojumus, izmantojot iesaldētos “Maskavas nama” saimnieciskos resursus.
Kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 84. panta pirmo daļu, t.i., aizdomās par ES noteikto sankciju pārkāpšanu VDD uzsāka 2023. gada 23. novembrī.
Tā dēvētais “Maskavas nams”, kas Latvijā bija reģistrēts kā Maskavas pilsētas valsts unitārā uzņēmuma “Maskavas Starptautiskās sadarbības centrs” pārstāvniecība, kopš 2022. gada ir pakļauts ES sankcijām. “Maskavas nama” vienīgais kapitāldaļu turētājs līdz ēkas pārņemšanai Latvijas valsts īpašumā bija Maskavas pilsētas īpašumu departaments, kas atrodas Maskavas pilsētas mēra Sergeja Sobjaņina un Krievijas prezidenta Vladimira Putina pakļautībā. Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, V. Putins ir iekļauts ES sankciju sarakstā kopš 2022. gada 25. februāra, savukārt S. Sobjaņins – kopš 2022. gada 21. jūlija.
ES spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka pienākumu iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas atrodas ES sankciju sarakstos iekļauto personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā. Par saimnieciskajiem resursiem uzskatāmas arī “Maskavas nama” telpas, uz kurām līdz ar to bija attiecināms izmantošanas liegums, ja tādā veidā tiek iegūti līdzekļi, preces vai pakalpojumi. Proti, sankcijām pakļautu telpu iznomāšana ir aizliegta.
Izmeklēšanas gaitā VDD noskaidroja, ka “Maskavas nama” toreizējie vadītāji, neraugoties uz ES noteiktajiem ierobežojumiem, vairākiem nodibinājumiem, uzņēmumiem un fiziskām personām iznomāja “Maskavas nama” telpas, tādējādi neatļauti gūstot ienākumus no šiem “Maskavas nama” saimnieciskajiem resursiem. Tāpat “Maskavas nama” toreizējie vadītāji no nomniekiem apmaiņā pret “Maskavas nama” telpu nodrošināšanu neatļauti saņēma pakalpojumus. Proti, nomnieki “Maskavas nama” vietā apmaksāja ikmēneša un citus rēķinus, nodrošinot ēkas turpmāku funkcionēšanu.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.