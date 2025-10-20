Valsts policija skaidro personas identitāti.
Šodien 10:13
FOTO: policija Ludzā meklē attēlos redzamu personu - aicina iedzīvotājus sniegt informāciju
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas saistībā ar noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu Ludzā meklē attēlos redzamo personu.
Policija aicina ikvienu, kam ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot šīs personas identitāti vai atrašanās vietu, sazināties ar likumsargiem, zvanot pa tālruņa numuru 65703846 vai 112, vai rakstot uz e-pasta adresi ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv
Tāpat Valsts policija aicina arī pašai meklētajai personai atsaukties un sazināties ar izmeklētājiem.
Policija pateicas sabiedrībai par atsaucību un atgādina – jebkura sniegtā informācija var būt būtiska izmeklēšanā.
