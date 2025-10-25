Pacienāsi mani ar tupeņkraukšķiem? Jancīgie latviskojumi svešvārdiem, kas liks pasmaidīt
Kāds latvietis dalās kādus interesantus jaunvārdus nesen uzzinājis.
Izklaidējot “TikTok” lietotājus, satura veidotājs SAŠA publicējis video, kurā dalās, kādus jaunvārdus viņam atsūtījuši. Noteikti jāmin, ka oficiāli Valodas centrs nav piedāvājis izmantot šos vārdus. Video ir domāts, lai izklaidētu. Savukārt ir arī tādi, kurus viņš min un piedāvā izmantot arī Latviešu valodas attīstības kopa.
Video izpelnījies 19 tūkstošus "patīk" jeb kā tu uzzināsi, lasot tālāk 19 tūkstošus tīkšķus.
Pirmais piemērs – klaviatūra, kuru tiek piedāvāts saukt par spiedpogu plakandēli. Nākamais jaunvārds attiecas uz digitālo kameru, kuru, pēc satura veidotāja vārdiem, ierosināts saukt par ciparējo kustattēlu attēlņēmēju. “Vienkāršs, elegants un gaumīgs vārds, viegli atcerēties,” ironizējot saka SAŠA.
Katastrofu varētu saukt par lielapmērķezi – šis latviskojums pat atrodams digitālajā vārdnīcā Tezaurs. Savukārt plāksteris pārtaps par līmjuzbrūčlīmi. Satura veidotājs piebilst, ka vienā vārdā divreiz pieminēt “līmi” gan neesot īpaši oriģināli.
Čipsiem piedāvāts kraukšķīgs nosaukums – tupeņkraukšķi, bet kājās vairs nav jāvelk legingus, bet gan apspīlenes. "Šis ir labs,” jaunvārdu atzinīgi novērtē SAŠA.
Kā būtu, ja kvadrātu sauktu par četrtaisnleņķvienādmali? Vīrietim pat izlasīt šo vārdu sagādāja grūtības. “Veiksmi uzrakstīt šo vārdu diktātā!” viņš smejas.
Nākamreiz, redzot dispenseri, var teikt, ka redzi devdevi jeb izsniegtuvi. Šo vārdu iespējams atrast Latviešu valodas attīstības kopas (LVAK) nevārdu sarakstā. Savukārt karsējmeiteni, kas uz laukuma uzmundrina skatītājus, piedāvā dēvēt par jūsmraisi, saka satura veidotājs.
Arī turpmākie vārdi, kurus min SAŠA, atrodami LVAK nevārdu sarakstā. Ja tev patīk video vai, piemēram, šis raksts, tu vari droši nospiest tīksķi (like jeb "patīk"), bet, ja kas internetā tevi nepārliecināja – nospiest nepatīkšķi. Savukārt ielūgumā vārda dresskods vietā tiek piedāvāts rakstīt ietērpsmi, bet džinsi varētu kļūt par džīnām jeb audeklenēm.
Par Latviešu valodas attīstības kopu
RLB Latviešu valodas attīstības kopa (RLB LVAK) dibināta 2001. gada septembrī. Kopas mērķis ir latviešu valodas attīstība, kas balstīta uz Latvijas lielāko valodnieku Mīlenbacha un Endzelīna atziņām un ieguldījuma. Cita starpā kopas mērķis ir veicināt diskusiju par aktuāliem valodas jautājumiem, veicināt uz zināšanām un zinātni balstītu valodas un valodniecības attīstību Latvijā, kā arī novērst padomju laikā pieņemto valodas dekrētu un kaitīgo nolikumu turpināšanu valodas praksē Latvijā.