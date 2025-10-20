Kandavā godina Gada uzņēmējus
Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvalde sestdienas, 18. oktobra, vakarā godināja vietējos uzņēmējus, pasniedzot balvas desmit nominācijās un izceļot gan ilggadējus, gan jaunus uzņēmumus, kas veicina reģiona attīstību un sadarbību.
Godināšanas formāts un teritorijas mainās, bet tradīcijas un cilvēki paliek nemainīgi. Ar lepnumu sakām paldies mūsu ilggadējiem uzņēmējiem, ar prieku suminām jaunos uzņēmējus, vēlot izturību un veiksmi," savā ierakstā "Facebook" informē Tukuma novada domes deputēte Inga Priese.
Titulu “Gada darba devējs” saņēma SIA “Kandavas ceļi”, “Gada jaunums uzņēmējdarbībà” - biedrība “F7T BOX Kandava”, “Gada pakalpojumu sniedzējs” - SIA “Kā mājās”, Gada veselības veicinātājs” - fizioterapeite Elva Zuze, “Gada tūrisma veicinātājs” - Kandavas Vīna nams ar Kandavas Retro auto "Zīle", “Gada sadarbības partneris” - "Kandavas Partnerība", “Gada lauksaimnieks” - SIA “Ralle”, “Gada lielāko nodokļu maksātājs” - SIA “Saltums Kandavā”, “Gada ģimenes uzņēmums” - SIA "Kristaps", “Gada mājražotājs” - “Meža maize”.
"Paldies brīnišķīgajai dziedātājai Ketijai Morānei un pianistam Jānim Krēsliņam, pasākumu vadīja Jānis Mazitāns, bet dejas iegrieza grupa “Karakums”. Paldies arī Kandavas Kultūras namam un Valdeķu Kultūras namam par jauko noskaņu un sarīkojuma rīkošanu," raksta Inga Priede.