Salacgrīvā atklāts jaunais tilts pār Salacu - kravas ierobežojumi atcelti
Reverso satiksmi pār Salacu Salacgrīvā no pagaidu tilta pārslēgs uz jauno tiltu un atcels ierobežojumus kravas transportam, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Tas tiks izdarīts šodien dienas laikā. Satiksme tiks organizēta pa vienu jaunā tilta braukšanas joslu, un to regulēs ar luksoforiem. Arī gājēju kustība turpmāk notiks pa jaunā tilta ietvi.
Līdz ar satiksmes pārvirzīšanu uz jauno tiltu, šķērsot upi Salacgrīvā varēs arī kravas transports, kura faktiskā masa ir lielāka par 44 tonnām.
Slēgtā josla būs norobežota ar vadstatņiem, atļautais braukšanas ātrums uz tilta būs apdzīvotā vietā atļautie 50 kilometri stundā. Plānots, ka reversā satiksme saglabāsies līdz tilta pilnīgai atvēršanai satiksmei, kas paredzēta novembra vidū.
Vienlaikus LVC informē, ka valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 27 posmos. Plašākie satiksmes ierobežojumi saglabājas uz reģionālajiem autoceļiem starp Balviem un Liteni, Koknesi un Vecbebriem, kā arī Valdemārpili un Rudi.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, iedzīvotājus aicina zvanīt uz LVC informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.
Kā vēstīts, satiksme pār Salacu Salacgrīvā notiek pa pagaidu tiltu kopš 2024. gada 30. augusta. Tilta nestspēja sākotnēji tika noteikta līdz 52 tonnām, taču kopš 2025. gada 28. februāra smagajam transportam virs 44 tonnām bijis aizliegts šķērsot pagaidu tiltu.
Līdzšinējais tilts pār Salacu ir pilnībā nojaukts, un tā vietā tiek būvēts jauns četru laidumu tēraudbetona siju tilts ar jauniem balstiem un tērauda sijām.
Tilta projekta izstrādi pasūtīja Salacgrīvas (tagad Limbažu novada) pašvaldība, projekta autors ir SIA "Projekts 3", bet būvuzraudzību nodrošina "Ceļuprojekts". Tilta izbūvi veic pilnsabiedrība "NB&Tilts", kuras sastāvā ir "Nordes būve" un "Tilts", par piedāvāto līgumcenu 14,972 miljonu eiro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Jauna tilta būvniecību trešā militārās mobilitātes projektu uzsaukumā līdzfinansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI).
Tilts pār Salacu atrodas uz Tallinas šosejas un ietilpst Eiropas transporta tīklā (TEN-T), kā arī ir Eiropas nozīmes autoceļu maršrutā E67 jeb "Via Baltica" posmā, kas nodrošina vietējo un starpvalstu satiksmi, kā arī militāro mobilitāti.