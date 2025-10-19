Siguldas novada dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrētas 236 laulības.
Pērn Siguldas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 236 laulības, bet 30 laulības reģistrētas baznīcā, liecina Siguldas novada pašvaldības sniegtā informācija.
Siguldas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika par reģistrētajām laulībām publiski pieejama par laiku no 2017. gada. Togad 141 laulība tika reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā, bet 48 - baznīcās.
Vismaz 200 dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto laulību skaits pirmo reizi tika sasniegts 2022. gadā, kad bijušas 238 laulības. Vēl 58 laulības togad reģistrētas Siguldas novada baznīcās. 2023. gadā 234 laulības Siguldas novadā reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, bet 31 - baznīcās.