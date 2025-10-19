Evika Siliņa gatava nākamajam solim - atkārtoti kandidēt uz valdības vadītājas amatu
Spītējot īpaši zemajiem reitingiem un vairākiem neuzticības balsojumiem, premjerministre Evika Siliņa intervijā "Delfi" raidījumā “Kāpēc” uzsvēra, ka, uzņemoties valdības vadību, viņa bija apzinājusies — šis amats prasīs pieņemt nepopulārus lēmumus. Tomēr, ja redzēs iespēju īstenot pārmaiņas, viņa būtu gatava arī turpmāk vadīt valdību.
Runājot par sabiedrības noskaņojumu, Siliņa norādīja, ka saprot cilvēku dusmas un pesimismu, ko atspoguļo SKDS aptaujas dati, jo situācija valstī daudzās jomās ir sarežģīta un ne vienmēr ātri risināma, taču viņa uzsvēra, ka valdība strādā pie ilgtermiņa risinājumiem, kuru rezultāti nebūs jūtami uzreiz, bet nākotnē dos labumu Latvijai.
Premjere atzina, ka valdības vadītāja amats nav populārs un “par šo darbu neviens pieminekli neuzcels”, tomēr tieši nepopulāri, bet nepieciešami lēmumi ir viņas atbildība. Viņa minēja, ka prioritāte ir birokrātijas mazināšana un izdevumu pārskatīšana, lai ilgtermiņā uzlabotu valsts pārvaldību.
Komentējot partijas “Jaunā Vienotība” reitinga kritumu, Siliņa sacīja, ka valdības partijai vienmēr ir grūtāka situācija, jo tai ir jāuzņemas atbildība un vieglāk kļūt par opozīcijas kritikas mērķi.
Uz jautājumu par iespējamo kandidēšanu nākamajās Saeimas vēlēšanās Siliņa pauda, ka partija vēl nav lēmusi par kandidātu sarakstiem, taču viņa būtu gatava atkārtoti kandidēt uz valdības vadītājas amatu, ja redzēs reālu iespēju turpināt iesāktās pārmaiņas.
Siliņas vadītā 42. Ministru kabineta darbība sākās 2023. gada 15. septembrī, un šoruden apritēja divi gadi kopš valdības apstiprināšanas. Lai arī valdības reitingi joprojām saglabājas negatīvi, pēdējo mēnešu aptaujas rāda nelielu uzlabojumu. Neskatoties uz sabiedrības neapmierinātību un opozīcijas kritiku, Siliņa norāda, ka ir gatava turpināt darbu un stāties pretī izaicinājumiem, ja tas nozīmē iespēju panākt reālas pārmaiņas valstī.