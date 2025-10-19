Skats uz dzelzceļa pārbrauktuvi un Rīgas ielu Gulbenē no Miera ielas (ekrānuzņēmums no "Google Maps")
Gulbenē projektēs Rīgas ielas dzelzceļa pārejas pārbūvi, jāpiesakās līdz 10. novembrim
Gulbenes novada pašvaldība līdz 10. novembrim ir izsludinājusi pretendentu pieteikšanos būvprojekta izstrādei, lai Gulbenē varētu izveidot gājēju pāreju dzelzceļam Gulbenē no Rīgas ielas līdz Miera ielai, kā arī atjaunot ielas segumu šajā posmā.
Konkursa uzvarētājam būs arī jāveic autoruzraudzība projekta realizācijas laikā. Paredzamā līgumcena projektēšanai – 15 000 eiro bez PVN. Projektēšana jāveic četru mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas ar pašvaldību. Par to liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija, vēsta vietējais izdevums "Dzirkstele.lv".
Projektējamās trases garums ir 83,27 metri.