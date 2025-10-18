Satiksmes ministrija sola pārskatīt plānoto sabiedriskā transporta samazinājumu Vidzemē
Vidzemes pašvaldības pieprasa rūpīgu izvērtējumu pirms jebkādu sabiedriskā transporta samazinājumu īstenošanas. Valmierā notikušajā reģiona Attīstības padomes sēdē Satiksmes ministrija apliecināja, ka 2026. gada sākumā plānotā transporta tīkla reforma tiks atlikta un īstenota tikai pēc datu analīzes un vienošanās ar pašvaldībām.
2025. gada 17. oktobrī Valmierā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēde, kurā piedalījās satiksmes ministrs Atis Švinka, Satiksmes ministrijas biroja pārstāvji, VSIA Autotransporta direkcija un VAS Latvijas Valsts ceļi pārstāvji, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji. Sēdē tika pārrunāti plānotie sabiedriskā transporta pakalpojumu samazinājumi, kas sākotnēji bija paredzēti ar 2026. gada 1. janvāri.
Pēc Vidzemes plānošanas reģiona sagatavotā situācijas izklāsta un pašvaldību sniegtajiem priekšlikumiem satiksmes ministrs un nozares pārstāvji atzina, ka līdz šim uz optimizāciju virzītais maršrutu un reisu saraksts vēl ir pārrunājams. Šobrīd notiek papildu datu ievākšana un analīze, lai pieņemtie lēmumi balstītos faktiskajos apstākļos. Tika pausta kopīga izpratne, ka lēmumi par reisu vai maršrutu samazināšanu, slēgšanu vai nodošanu komerciālai izpildei nedrīkst būt sasteigti. Satiksmes ministrija norādīja, ka plānotās izmaiņas nestāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī, bet tiks ieviestas pakāpeniski, datos un dialogā balstītā procesā, kurā pasažieru un pašvaldību vajadzības būs primāras.
Pašvaldības rosināja pārskatīt skolēnu pārvadājumu organizēšanu, meklējot iespējas optimizēt resursus un palielināt atsevišķu sabiedriskā transporta reisu noslodzi, vienlaikus atslogojot pašvaldības no šī pienākuma. Šo pieeju nozares pārstāvji atzina par apspriežamu un potenciāli lietderīgu.
Sēdē tika apspriesta arī digitālās infrastruktūras nepietiekamā kvalitāte Vidzemes plānošanas reģionā. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījuma “Reģionu pievilcības pārskatīšana: Latgales reģions, Latvija” (2024) datiem, Vidzemē konstatēts zemākais interneta pārklājuma kvalitātes līmenis valstī. Pašvaldības uzsvēra, ka šis ir būtisks jautājums, kura risināšanai nepieciešama nozares ministrijas iesaiste. Satiksmes ministrija apliecināja, ka atkārtoti aktualizēs šo problēmu, aicinot uz sarunu mobilo sakaru operatorus, kas atbild par tīkla pārklājuma nodrošināšanu reģionos, lai kopīgi meklētu risinājumu.
Tika skarts arī jautājums par valsts reģionālās un vietējās nozīmes ceļu infrastruktūras sakārtošanu. Vidzemes plānošanas reģions informēja nozares pārstāvjus, ka šobrīd tiek gatavots reģiona prioritāri sakārtojamo ceļu saraksts, kuru plānots pabeigt mēneša laikā. Sagatavotais saraksts tiks iesniegts VAS Latvijas Valsts ceļi tālākam darbam.
Sēdē tika pārrunāta arī dzelzceļa infrastruktūras attīstība Vidzemē. Vidzemes plānošanas reģions atzinīgi novērtēja, ka ministrijā ir sadzirdēta vajadzība modernizēt dzelzceļu un paredzēta BEMU vilcienu ieviešana ar papildu reisiem Vidzemes līnijā. Aktualizēts arī jautājums par Gulbenes dzelzceļa līniju, kas ir stratēģiski nozīmīgs virziens kravu pārvadājumu attīstībai, tostarp civilās aizsardzības kontekstā. Šajā saistībā pašvaldības aicināja ministriju izvērtēt iespēju samazināt dzelzceļa pārvadājumu tarifus, lai veicinātu kravu pārvadājumu pieaugumu un stiprinātu reģiona ekonomisko attīstību.
Vidzemes plānošanas reģions ir gatavs turpināt sadarbību ar Satiksmes ministriju un pašvaldībām, lai nodrošinātu līdzsvarotu un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu mobilitātes politiku reģionā.