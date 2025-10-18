Kurzemē ieviesīs transportu pēc pieprasījuma un kopbraukšanas lietotni “Freelway”
Kurzemes reģiona Ķūļciemā, Pļavās, Alsungā un Vānē plāno jaunas pārvietošanās iespējas - transportu pēc pieprasījuma un jaunu aplikāciju kopbraukšanas organizēšanai, informēja projekta "Ilgtspējīgi mobilitātes risinājumi lauku apvidos" ("Sustainable Rural Mobility" ("SuRuMo")) vadītāja Anna Margreta Vērdiņa.
Vērdiņa skaidro, ka transports pēc pieprasījuma ir salīdzinoši jauns transporta pakalpojuma veids, kas apvieno sabiedriskā transporta un taksometra priekšrocības. To varēs pieteikt, izmantojot mobilo lietotni "Freelway" vai sazinoties pa tālruni, norādot brauciena sākumpunktu, galamērķi un vēlamo izbraukšanas vai atgriešanās laiku. Braucieni tiek dalīti ar citiem pasažieriem, un maršruts tiek pielāgots atbilstoši pieprasījumam. Pakalpojums būs pieejams darba dienās no plkst. 4 līdz 23, un braucieni būs jārezervē līdz plkst. 14 iepriekšējā dienā, norāda Vērdiņa.
Kurzemes reģionā šis ir pirmais šāda veida risinājums.
Savukārt kopbraukšana nozīmē, ka autovadītājs izmanto savu transportlīdzekli, lai pārvadātu citus cilvēkus, kas dodas tajā pašā virzienā. To nodrošinās mobilā lietotne "Freelway", kuru plaši izmanto citās Eiropas valstīs, piemēram, Zviedrijā. Projektā "SuRuMo" šī lietotne tiek pielāgota izmantošanai Latvijā - Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionos. Ar tās starpniecību iedzīvotāji varēs gan pieteikt braucienus, gan reģistrēties kā vadītāji, lai piedāvātu savus maršrutus citiem braucējiem, veicinot koplietošanas kultūru un savstarpēju atbalstu.
Vērdiņa skaidro, ka Alsungā un Vānē transports pēc pieprasījuma tiks ieviests jau drīzumā, jo šajās teritorijās ir atrasti piemēroti pārvadātāji. Patlaban tiek meklēti pārvadātāji arī Ķūļciemā un Pļavās, lai arī šeit iedzīvotāji varētu izmantot šo pakalpojumu.
Transports pēc pieprasījuma pilotprojekta laikā darbosies tieši noteikto ciemu robežās - Alsungā un Vānē. Alsungas iedzīvotājiem būs iespēja pārvietoties no Alsungas uz Jūrkalni un Kuldīgu, savukārt Vānes iedzīvotāji varēs braukt no Vānes uz Kandavu un Sabili, kā arī atgriezties atpakaļ uz savu dzīvesvietu. Iecerēts arī, ka Ķūļciema iedzīvotāji ar transportu pēc pieprasījuma varētu nokļūt uz Talsiem, Laucieni un Mērsragu, kā arī atgriezties atpakaļ, savukārt Pļavu iedzīvotāji - uz Talsiem un Laucieni un atpakaļ.
Visās šajās vietās būs pieejama arī kopbraukšanas iespēja ar lietotni "Freelway", kas palīdzēs savienot tuvumā esošos pasažierus un autovadītājus, ļaujot iedzīvotājiem ērti organizēt kopīgus braucienus un samazināt pārvietošanās izmaksas.
Līdz ar jauno pārvietošanās risinājumu ieviešanu Kurzemes plānošanas reģions īstenos arī informatīvo darbu ar iedzīvotājiem.
"SuRuMo" pilotaktivitātes Ķūļciemā, Alsungā, Pļavās un Vānē īsteno Kurzemes plānošanas reģions, lai pārbaudītu un attīstītu mobilitātes risinājumus lauku teritorijām, lai veicinātu ilgtspējīgu un pieejamu pārvietošanos.
Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālbaltijas programmas 2021.-2027. gadam atbalstu.