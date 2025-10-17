Imantas stacijas apkārtne un piemiņas vieta pēc traģēdijas
Piemiņas vieta Imantas stacijā pēc traģēdijas, kur dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes.
FOTO: divas nedēļas kopš Imantas traģēdijas - bojāgājušo meiteņu piemiņai atstāti ziedi un svecīšu jūra
Ir pagājušas divas nedēļas kopš traģiskā negadījuma Rīgā pie stacijas "Imanta", kad, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar elektroskūteri, notika sadursme ar vilcienu, kurā bojā gāja divas skolas vecuma meitenes.
Meitenes uz skūtera šķērsoja pārbrauktuvi brīdī, kad tā bija slēgta. Viens vilciens bija apstājies stacijā "Imanta", bet pretējā virzienā stacijai tuvojās otrs vilciens. Neskatoties uz to, ka vilciena mašīnists pielietoja pēkšņo bremzēšanu un brīdināja ar skaņas signālu, traģisko sadursmi nebija iespējams novērst.
Šobrīd pie sliedēm atrodas ziedi, mīkstās rotaļlietas un svecītes, kas kalpo kā piemiņas zīmes par notikušo nelaimi.
Pēc negadījuma Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) pauda uzskatu, ka šo traģēdiju būtu bijis iespējams novērst. "Šāda nelaime bija novēršama. Steidzami nepieciešama stingrāka kontrole un ierobežojumi šiem mopēdiem!" mikroblogošanas vietnē "X" norādīja Kleinbergs.
Viņš arī kritizēja koplietošanas mopēdu uzņēmumu "RIDE", jautājot, kādēļ nepilngadīgas personas varēja piekļūt mopēdiem, lai gan uzņēmuma noteikumos skaidri norādīts, ka tie pieejami tikai personām no 18 gadu vecuma. "Steidzami nepieciešama stingrāka kontrole un ierobežojumi šiem mopēdiem. Mēs atrodamies absurdā situācijā, kur pašvaldība nevar vienpersoniski aizliegt šiem mopēdiem braukt pa ietvēm – priekš tam būs jāgroza likums Saeimā. Pašvaldībām ir jāļauj pašām pieņemt šādus lēmumus," uzsvēra Rīgas mērs.
2. oktobrī PTAC nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" sniegtos pakalpojumus. Tomēr uzņēmums "Ride Mobility" neapturēja darbību atbilstoši PTAC aicinājumam, un tāpēc centrs piemēros administratīvo pārkāpumu sodu līdz 14 000 eiro apmērā. Lietas izskatīšana ir paredzēta 22. oktobrī, kad arī tiks lemts par soda piemērošanu.