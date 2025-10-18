“Raganu slotu balle” Kalsnavas arborētumā
11. oktobrī Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā notika maģiskā un atraktīvā Raganu slotu balle.
FOTO: ar slotu disko krāšņi aizvadīta “Raganu slotu balle”
Šajā vakarā darbojās tirdziņš, kūrās ugunskuri, bija iekārtotas piknika vietas, kursēja gaismiņu mobīlis, notika tēju degustācijas un vides izziņas aktivitātes.
Visa vakara garumā pie koši izgaismotā arborētuma skatu torņa DJ Jāņa Baloža pavadībā notika slotu disko – dejas mūsdienīgos mūzikas ritmos.
No plkst. 18.00 līdz 20.00 arborētumā notika orientēšanās spēle “Pazudušo slotu medības”.
Plkst. 18.30 un 19.30 lieli un mazi pētnieki devās izziņas pastaigā ar līdzi paņemtajiem gaismekļiem, kur iepazina kokaugus pat tumšākajos arborētuma stūros.
Plkst. 20.00 norisinājās slotu parāde un košāko tērpu defilē. Kopīgi tika noskaidroti šī gada “Mis” un “Misters” titulu ieguvēji.
“Raganu slotu balle” ir ne tikai atraktīvs pasākums, tās laikā var uzzināt vairāk par raganu slotām – vienu no arborētuma īpašajām skuju kokaugu kolekcijām, tās dekoratīvajām formām, kas veidojušās ģenētiskās mutācijas rezultātā. Arborētuma darbinieku un citu entuziastu savvaļā pamanītās un atlasītās raganu slotas veido īpašu dekoratīvo kokaugu formu grupu. Raganu slotu balle noritēja jau devīto gadu.