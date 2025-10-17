Cietumsods piemērots Moldovas pilsonim, kurš pamatskolas "Rīdze" tuvumā mazgadīgu bērnu priekšā atkailinājās
Rīgas pilsētas tiesa piemērojusi četru gadu cietumsodu kādam Moldovas pilsonim, kurš pērnā gada rudenī ceturtās klases skolnieču priekšā atkailināja savu dzimumlocekli.
Tiesa vīrieti sodīja ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem un probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, pēc soda izciešanas izraidot viņu no Latvijas un uz pieciem gadiem liedzot ieceļot valstī.
Saskaņā ar apsūdzību vīrietis laikā no 2024. gada 23. septembra līdz 28. oktobrim uz ielas un sabiedriskajā transportā Rīgā četras reizes atkailināja dzimumlocekli un demonstrēja to 14 gadu vecumu nesasniegušām meitenēm.
Pirmstiesas procesa laikā vīrietis savu vainu neatzina un apgalvoja, ka viņš bijis alkohola reibumā un aizmirsis aiztaisīt bikšu priekšu. Vīrietis iepriekš nebija sodīts. Par šādu noziegumu Krimināllikumā paredzēts sods - brīvības atņemšana līdz septiņiem gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem.
Jauns.lv jau ziņoja, ka 27. septembrī Jauns.lv redzeslokā nonāca ziņas par kādu vīrieti, kurš pamatskolas "Rīdze" tuvumā mazgadīgu bērnu priekšā atkailinājies. "Labrīt. Vakar manas jaunākās meitas skolas čatā aktualizējās situācija, ka skolas tuvumā staigā 'mētelīšu virinātājs', kurš izseko bērnus. Viņš manīts pie skolas un 11. tramvaja galapunkta. Jaunāko klašu skolēni ziņoja, ka virinātājs sekojis meitenēm un viņas ļoti pārbiedējis ar savām darbībām," norādīja kāds satraukts vecāks.
"Tāpat 'virinātājs' tika manīts kanāla tuvumā laikā, kad bērniem ir sporta nodarbības. Pēc 4. klases meiteņu teiktā vīrietis bija iesirms, gara auguma, ar asu degunu. Bērni sākotnēji viņu pamanot domāja, ka vīrieša bikses ir saplīsušas, bet īstenībā viņam bija atvērta bikšu priekša" skaidroja vecāks. Viņš norādīja, ka par šo situāciju tika runāts ar skolas direktori, lai saprastu, kā šādās situācijās rīkoties.