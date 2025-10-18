Viļakas muzejs nosvinējis Viļakas pilsētas 80 gadu jubileju
Viļaka šogad uzmirdzējusi īpašā svētku noskaņā – pilsēta nedēļas garumā pulsēja ar prieku, dziesmām un kopā būšanas sajūtu. Arī Viļakas muzejs piedalījās vairākos Viļakas pilsētas svētku pasākumos.
Svētku programma sākās ar muzejpedagoģisko nodarbību skolas vecuma bērniem ''Viļakas pilsētai 80'', kurā bērni un jaunieši iepazina pilsētas ielas - Viļakā to ir nedaudz vairāk par 30 - un spēlēja spēli, atbildot uz jautājumiem par pilsētu. Noslēgumā skolēni noskatījās video un diskutēja par to, kā mainījusies pilsētvide.
9. oktobrī muzejs piedalījās Viļakas vidusskolas bērnu zīmējumu darbu izstādes atklāšanā. Konkursā piedalījās Viļakas vidusskolas skolēni, iesniedzot 39 zīmējumus, kuros attēloti pilsētas kultūrvēsturiskie objekti un ikdienas ainavas.
Izstādes atklāšanas laika tika apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji 3 klašu grupās: 1.-3.klase, 4.-6.klase, 7.-9.klase. Skolēni saņēma arī saldumu balvas par piedalīšanos.
Svētku trešajā dienā Viļakas muzejā pulcējās pilsētas iestāžu komandas, lai piedalītos viktorīnā ''Viļakas prātnieks 2025''. Muzejs īstenoja vienu no savām iecerēm - sapulcināt un apvienot pilsētas iestāžu komandas kopīgā pasākumā. Viktorīnā piedalījās: Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes komanda, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viļakas posteņa komanda, Viļakas apvienības pārvaldes komanda, Viļakas jauniešu mājas komanda, Viļakas vidusskolas komanda, Viļakas katoļu draudzes komanda, Viļakas sociālās aprūpes centra komanda un Viļakas Kultūras darbinieku apvienotā komanda. Viktorīnas rezultāti: 1. vieta — Viļakas vidusskolas komandai, 2. vieta — Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes komandai, 3. vieta — Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viļakas posteņa komandai. Ar muzikālo noformējumu mūs priecēja novadnieks Normunds Orlovs.
Svētku dienā, 11. oktobrī, Viļakas muzejs organizēja orientēšanās pasākumu komandām un individuāli. Pilsētā pēc kartes un fotoattēliem vajadzēja atrast 20 kontrolpunktus, kuros tika paslēpti jautājumi un atbildes.