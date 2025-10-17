Gleznas tapa iedvesmojoties no iedzīvotāju iesūtītiem foto.
Novadu ziņas
Rēzeknē atklāts apgleznotais žogs pie Dzīvnieku patversmes. VIDEO
Otrdien, 14. oktobrī, Rēzeknē tika svinīgi atklāts apgleznotais žogs pie Rēzeknes Dzīvnieku patversmes Rāznas ielā 13B.
Žoga gleznojumi tapuši, māksliniekiem iedvesmojoties no līdzcilvēku iesūtītajām dzīvnieku fotogrāfijām, kas tika saņemtas labdarības akcijas “Nepērc! Adoptē Rēzeknes Dzīvnieku patversmē” laikā. Tajā tika iesūtītas fotogrāfijas no dažādiem Latvijas reģioniem – kopumā 51 kaķa un suņa portrets, kas attēlo patversmēs reiz dzīvojušos dzīvniekus, kuri nu kļuvuši par mīlētiem ģimenes locekļiem.
Akcijas mērķis bija ne tikai sakārtot apkārtni, bet aicināt sabiedrību pievērst uzmanību dzīvnieku aizsardzībai un adopcijas nozīmei. Rēzeknes Dzīvnieku patversmes kolektīvs un projekta īstenotāji izsaka pateicību ikvienam akcijas dalībniekam un māksliniekam, kura atsaucība un darbs palīdzēja radīt šo gaišo, emocionāli piesātināto vietu.