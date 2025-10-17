Nākamnedēļ Vidzemē gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā.
Novadu ziņas
Šodien 10:46
SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām maršrutu autobusu kustības sarakstos skolēnu rudens brīvlaikā.
Skolēnu brīvlaikā vairāki reisi no Valmieras, Rūjienas un Smiltenes autoostas, kā arī Dikļu skolas tiks slēgti, tāpat arī vairāki reisi no Valmieras, Rūjienas un Smiltenes autoostas tiks atjaunoti. Saraksts skatāms uzņēmuma tīmekļvietnes vtu-valmiera.lv sadaļā “Pasažieru pārvadājumi”.
Tāpat no 20. oktobra gaidāmas izmaiņas reģionālo maršrutu autobusu kustībā:
- maršruta Valmiera – Zilaiskalns – Ozolmuiža reisam mainīs atiešanas laiku no plkst. 12.10 uz plkst. 12.20 (no Valmieras autoostas) un Ozolmuiža – Zilaiskalns – Valmiera no plkst. 13.00 uz plkst. 13.10 (no Ozolmuižas);
- maršruta Rīga–Rūjiena reisam plkst. 13.35 (no Rīgas Starptautiskās autoostas) un Rūjiena–Rīga reisam plkst. 18.15 (no Rūjienas autoostas) kustības sarakstā iekļaus papildu pieturas: “Sili”, “Internātskola”, “Valmiera VTU”, “Valmieras pagasts”, “Poķi”, “Jāņparks”, “Rencēnu skola”, “Velnkalēji”, “Grantiņi”, “Pansionāts”.