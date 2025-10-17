Edgars Tavars atklājis, kas, viņaprāt, veidos nākamās valdības koalīciju
Nākamās valdības koalīcijas kodolu varētu veidot "Apvienotais saraksts" (AS), "Nacionālā apvienība" un "Zaļo un zemnieku savienība" (ZZS), intervijā "Latvijas Televīzijai" paudis AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.
Tad sekotu kopīgs lēmums par ceturtā partnere piesaisti, izteicās AS politiķis, vienlaikus atzīmējot, ka esošā valdība vēl nav kritusi. Tavars nesniedza skaidru atbildi, vai AS ies vienā koalīcijā ar Aināra Šlesera "Latvija pirmajā vietā" (LPV), gan atzīstot, ka virknē jautājumu AS un LPV politiskais redzējums sakrīt.
Septembra izskaņā, pateicoties ZZS balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākās izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā. Koalīcijas partneri gan apņēmušies strādāt, lai pieņemtu nākamā gada "drošības budžetu", taču ticību Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) valdības spējai strādāt ilgtermiņā nu jau pauž vien retais politiķis.
"Jaunajai vienotība" Saeimā ir 25 deputāti, ZZS frakcijā - 16 deputāti, bet "Progresīvo" rindās - astoņi Saeimas deputāti. AS ir 13 deputāti, Nacionālajai apvienībai - 12 deputāti, LPV un "Stabilitātei" - katrā pa astoņiem deputātiem. Vēl Saeimā ir 10 pie frakcijām nepiederoši deputāti, daži no kuriem atbalsta valdošo koalīciju.