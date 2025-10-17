Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkā prezentē Miervalda Poļa tulkoto Viljama Šekspīra šedevru "Dāņu princis Hamlets"
Ceturtdien Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkā notika latviešu gleznotāja un performances mākslinieka Miervalda Poļa tulkoto Viljama Šekspīra šedevru "Dāņu princis Hamlets".
"Hamlets" ir traģēdija, kuru uzrakstījis Viljams Šekspīrs (1564-1616), iespējams, no 1599. līdz 1601. gadam. Tā ir Šekspīra visgarākā luga, ko uzskata par vienu no visu laiku izcilākajām lugām. Tās notikumi norisinās Dānijā, kur princis Hamlets tīko atriebties savam tēvocim Klaudijam, kurš nogalināja Hamleta tēvu karali, bet pēc tam kāpa tronī un apprecēja viņa māti.
“Šim tulkojumam esmu ņēmis par pamatu Edvarda Daudena (Edward Dowden) sagatavoto izdevumu ar vārdu un teicienu skaidrojumiem (ņemot vērā lielu daļu no tiem), ko izdevusi Methuen & Co. LTD. London, 1909. gadā, un latviešu valodā saglabājis tādu pašu rindiņu izkārtojumu un skaitu, atbilstoši tam arī nummurējot. [..] esmu centies ievērot, lietojot tieslietu valodu, kā Šekspīra rakstīto “burtu”, tā arī to “garu”. Bet, kur tas nav bijis iespējams (ievērot abus), tur esmu turējies pie tā “gara”; izteicot lugas tēlu domu gaitu ar saviem vārdiem, cik nu manas saprašanas Šekspīra valodā un zināšanas manā mīļajā latviešu valodā to ļāvušas, un angļu izteicienus aizstājis ar latviešu teicieniem. Esmu centies saglabāt lugas varoņu visai sarežģīto, tēlainām izteikām, līdzībām un divdomībām tik piesātināto valodu,” izteicās Miervaldis Polis.