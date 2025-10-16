Poļu kultūras centrā Daugavpilī var apskatīt Daces Abrickas jauno izstādi "Krāsu mirkļi"
Līdz 2025. gada 3. novembrim Vienības nama Poļu kultūras centrā Daugavpilī būs apskatāma Daces Abrickas gleznu izstāde "Krāsu mirkļi".
Izstādē eksponētie darbi tapuši galvenokārt 2025. gadā, un tie atspoguļo mākslinieces smalko skatījumu uz Latvijas ainavām un ziediem. Tie nav eksotiski augi, bet pazīstami, ikdienā sastopami ziedi, kas caur glezniecību un krāsām iegūst jaunu emocionālu dziļumu un poētisku noskaņu.
Izstādes atklāšana notika 9. oktobrī, pulcējot mākslinieces draugus, kolēģus un glezniecības cienītājus. Sirsnīgo atmosfēru papildināja bērnu tautas deju kolektīva „Kukulečka” uzstāšanās.
Dace Abricka dzimusi Preiļos un jau daudzus gadus dzīvo Daugavpilī. Savas mākslinieciskās prasmes pilnveidojusi Rēzeknes Mākslas koledžā un Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņas darbi izceļas ar klusuma un mirkļa skaistuma uztveri, kas aicina skatītāju apstāties, ieelpot un ieraudzīt dabas smalko harmoniju.
Visi interesenti aicināti apmeklēt izstādi Poļu kultūras centrā un ļauties ziedu mirkļu burvībai! Ieeja ir bezmaksas.