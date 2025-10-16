Ventspilī viesosies Pekinas Dejas akadēmija ar iespaidīgu ķīniešu klasiskās dejas izrādi
Svētdien, 26. oktobrī, plkst. 17.00 teātra namā “Jūras vārti” viesosies 30. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls ar Pekinas Dejas akadēmijas krāšņu uzvedumu “Acīmredzamais – neiespējamais”.
Pekinas Dejas akadēmija tiek dēvēta par “dejotāju šūpuli”, jo tajā izlolots liels skaits talantīgu, centīgu un dejas pasaulē atzinību ieguvušu dejotāju. Tās mākslinieku priekšnesumi vienmēr ir krāšņi un atmiņā paliekoši ne vien ar spilgtajiem tērpiem, bet arī nevainojamo izpildījumu, un to sola arī uzvedums “Acīmredzamais – neiespējamais”.
“Tā būs ķīniešu klasiskā deja – apburošs tradicionālā ķīniešu baleta tehnikas un kustību izsmalcinātības paraugdemonstrējums, kas valdzina skatītājus uz pasaules lielākajām skatuvēm. Krāšņie kostīmi kopā ar gaismas mākslas neatkārtojamo burvību veidos vizuāli iespaidīgu un krāsām bagātu izrādi,” gaidāmo viesizrādi ieskicē Starptautiskā Baltijas baleta festivāla idejas autore un direktore Lita Beiris.
Pekinas Dejas akadēmija ir viena no lielākajām un prestižākajām dejas skolām pasaulē. Tā ir augstākās izglītības iestāde, kas sagatavo izcilus profesionālus dejotājus, horeogrāfus un dejas pētniekus. Šobrīd tajā mācās ap 2300 studentu.
Akadēmijā darbojas Ķīniešu klasiskās dejas, Ķīniešu etniskās un tautas dejas, Balles dejas, Baleta, Mūziklu, kā arī Horeogrāfijas, Modernās dejas un Skatuves dizaina nodaļa. Pekinas Dejas akadēmija (dibināta 1954. gadā), kas sākotnēji bija pazīstama kā Pekinas Deju skola, ir pirmā profesionālā deju skola, kas izveidota pēc Ķīnas Tautas Republikas dibināšanas.
Biļetes iegādājamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā.