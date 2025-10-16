Uz Valmieras šosejas autobuss nāvējoši notriecis gājēju
Trešdienas vakarā uz Valmieras šosejas nāvējoši sabraukts gājējs, informēja Valsts policijā.
Letālais ceļu satiksmes negadījums noticis ap plkst. 20 Valmieras šosejas 65. kilometrā, kur vīrietis, vadot autobusu "Volvo", uzbraucis gājējam, kurš šķērsojis ceļu. Negadījuma rezultātā gājējs miris. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti seši ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, kuros traumas guvuši kopskaitā seši cilvēki, tostarp trīs gājēji un divi velosipēdisti, bet vienā - jau minētajā avārijā - ir bojāgājušais.
Valsts policija aizvadītajā diennaktī konstatējusi četrus transportlīdzekļu vadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā, un vienu šoferi narkotisko vielu iespaidā. Par trim no šiem gadījumiem sākti kriminālprocesi, bet par diviem - administratīvā pārkāpuma lietas.
Vēl 24 stundu laikā konstatēti 208 gadījumi, kuros vadītāji pārsnieguši atļauto braukšanas ātrumu, kā arī pieķerti četri agresīvi braucēji, liecina policijas apkopotā statistika.