Saeimā darbu sāk Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Jānis Dinevičs
foto: LETA
Saeima apstiprina deputāta mandātu Jānim Dinevičam.
Politika

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Saeima ceturtdien, 16.oktobrī, apstiprināja 14.Saeimas deputāta pilnvaras Jānim Dinevičam.

Dinevičs Saeimā ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā, un viņam apstiprināts pastāvīgais mandāts, jo 14.Saeimas deputāts Andrejs Vilks nolicis mandātu. 

Pirms Saeimas balsojuma J.Dinevičs nodeva deputāta svinīgo solījumu, ko apliecināja ar savu parakstu.

Tēmas

ZZSSaeimaAndrejs Vilks

