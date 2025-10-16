Saeima apstiprina deputāta mandātu Jānim Dinevičam.
Politika
Šodien 09:23
Saeimā darbu sāk Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Jānis Dinevičs
Saeima ceturtdien, 16.oktobrī, apstiprināja 14.Saeimas deputāta pilnvaras Jānim Dinevičam.
Dinevičs Saeimā ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā, un viņam apstiprināts pastāvīgais mandāts, jo 14.Saeimas deputāts Andrejs Vilks nolicis mandātu.
Pirms Saeimas balsojuma J.Dinevičs nodeva deputāta svinīgo solījumu, ko apliecināja ar savu parakstu.