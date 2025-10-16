Latvijā tiesa ar izraidīšanu no valsts sodījusi krievu blogeri par kara noziegumu attaisnošanu “TikTok” ierakstos
Kurzemes rajona tiesa Ventspilī trešdien piespriedusi cietumsodu un izraidīšanu no valsts krievu blogerim Sergejam Hromenkovam, kurš apsūdzēts par noziegumu pret cilvēci, pret mieru, kā arī par kara noziegumu publisku slavināšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu.
Kā vēsta raksta "Latvijas Avīze", tiesa lēmusi Krievijas pilsoni Hromenkovu sodīt ar vienu gadu aiz restēm, bet pēc tam izraidīt no valsts. Spriedums vēl nav stājies spēkā.
Kā vēsta laikraksts, Hromenkovs apsūdzēts par to, ka 2024. gadā no 13. jūlija līdz 4. oktobrim caur sociālā tīkla "TikTok" profilu ar lietotājvārdu "hromen71" publicēja četrus videoierakstus krievu valodā, kuros slavināja un attaisnoja Krievijas bruņoto spēku izdarītos kara noziegumus Ukrainā.
Piemēram, 13. jūlijā Hromenkovs videoierakstā stāstījis, ka viņam mašīnā līdzi vienmēr esot Georga lentīte, bet viņam tā jāslēpj cimdu nodalījumā, jo tādi Latvijā esot likumi. Ieraksta laikā Hromenkovs demonstrējis Georga lenti un Krievijas karogu, kā arī izteicis atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā.
30. augustā publiski parādījies viņa videoieraksts, kurā Hromenkovs draudējis, ka atnāks atmaksa un "būs jārunā ar ļoti nopietniem puišiem kā "Ahmats", "Vagners"".
"Vienā neitrālā valstī, tur arī mērdēja krievus, nogalināja viņus, aizliedza krievu valodu… Tagad mēs zinām, kas tur notiek. Un skatieties, pēc tam nāks jums pakaļ. Es zinu, ka pēc tam mani atriebs. Lūk, mūs, krievus, kurus jūs te skatāties, pēc tam atriebs. Atnāks nopietni puiši, tad skriesiet ar nolaistām biksēm un slēpsieties. Bet pēc tam kameras priekšā raudāsiet un stāstīsiet, ka jūs negribējāt tā darīt," Hromenkova videoierakstā teikto citē "Latvijas Avīze".
27. septembrī apsūdzētais publicējis kārtējo videoierakstu, kurā, manipulējot ar faktiem un izmantojot retoriskus jautājumus un frāzes, viņš teicis: "Jūs tiešām gribat iznīcināt Latviju ar nosaukumu "Latvija"? Ja būs slaktiņš. Un Krievija ir pamainījusi savu Kara doktrīnu. Jā, arī to kodoldoktrīnu! Tagad var "iesist" arī ne pa kodolvalsti. Jūs patiešām esat gatavi nomirt, lai jūs aizslaucītu no zemes virsas un jūsu vairs nebūtu? Domāju, ka šeit "neiesitīs", kamēr šeit ir krievi, ir Krievijas pilsoņi."
Kad tiesnese Ilona Rudzīte apsūdzētajam jautāja, vai viņš atzīst sevi par vainīgu, Hromenkovs latviešu valodā atbildēja noraidoši. Izmeklēšanas procesā viņš bija teicis, ka visa šī polemika no viņa puses bijusi tāpēc, ka apsūdzētais un citi krievu tautības cilvēki tikuši publiski aizskarti, nosaucot viņus par nelojāliem "vatņikiem", vēsta laikraksts.
Hromenkova mērķis esot bijis atbildēt uz šo pazemojumu, norādot, pie kā varot novest nacionālisms. Frāzes par "nopietniem puišiem", kas atriebs, viņaprāt, esot vērtējamas kā retoriska iebiedēšana un rupjš brīdinājums par nacionālā naida sekām, nevis šo vienību pastrādāto noziegumu cildināšana.
Hromenkovs uz apsūdzēto sola nokļuvis pirmo reizi. Viņš ir Krievijas pilsonis, Latvijā dzīvo ar uzturēšanās atļauju, kuras termiņš beigsies nākamā gada vidū.
Prokurors Uldis Kursinskis pauda uzskatu, ka apsūdzētais, kurš šos videoierakstus publicēja, neņemot vērā Valsts drošības dienesta brīdinājumus, ka viņa darbības ir noziedzīgas, pelnījis brīvības atņemšanas sodu un izraidīšanu no valsts.
Apsūdzētais pēdējā vārdā sacīja, ka ir dzimis un dzīvo Latvijā - demokrātiskā un brīvā valstī. Hromenkovs pieļāva, ka viņa izteikumi varbūt bijuši pārāk asi, bet tajos nekur neesot noziedzīgā nodarījuma sastāva, kuru viņam inkriminē, vēsta "Latvijas Avīze".
Tiesnese lēma, ka Hromenkovs ir vainīgs un jāsoda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu. Pēc soda izciešanas viņš tiks izraidīts no Latvijas un nedrīkstēs iebraukt mūsu valstī četrus gadus.
Spriedums vēl nav stājies spēkā, tas ir pārsūdzams Kurzemes apgabaltiesā.