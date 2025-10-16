Ceturtdiena būs nedēļas siltākā diena, vietām gaidāms lietus
foto: LETA
Ceturtdien daudzviet gaidāms lietus.
Sabiedrība

Ceturtdiena būs nedēļas siltākā diena, vietām gaidāms lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ceturtdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, nokrišņi galvenokārt būs īslaicīgi, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdiena būs nedēļas siltākā diena, vietām gaid...

Debesis pārsvarā saglabāsies mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +9..+14 grādus, tādējādi ceturtdiena būs nedēļas siltākā diena.

Rīgā dažbrīd gaidāms lietus, pūtīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +13 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka, kas saistīta ar ciklonu Arktikā. Atmosfēras spiediens Latvijā 1011-1015 hektopaskāli jūras līmenī.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa