Ceturtdien daudzviet gaidāms lietus.
Sabiedrība
Šodien 07:51
Ceturtdiena būs nedēļas siltākā diena, vietām gaidāms lietus
Ceturtdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, nokrišņi galvenokārt būs īslaicīgi, prognozē sinoptiķi.
Debesis pārsvarā saglabāsies mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +9..+14 grādus, tādējādi ceturtdiena būs nedēļas siltākā diena.
Rīgā dažbrīd gaidāms lietus, pūtīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +13 grādiem.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka, kas saistīta ar ciklonu Arktikā. Atmosfēras spiediens Latvijā 1011-1015 hektopaskāli jūras līmenī.