Protesta pasākums "Migrācija ir cilvēktiesības" pie rātsnama
Šodien plkst. 17 Rīgā pie rātsnama notika protesta pasākums "Migrācija ir cilvēktiesības".
FOTO: ar saukli “Nav robežu, nav nāciju!” pie Rīgas domes pulcējas imigrantu aizstāvji
Kā informēja Rīgas dome, pieteikumu iesniedza kāda privātpersona. Pikets-sapulce notika no plkst. 17 līdz 18.30 Rātslaukumā. Pasākuma mērķis bija paust bažas par to, ka politiķi izmanto migrantus kā politiskās manipulācijas instrumentu un baiļu kurināšanas avotu. Akcijā piedalījas ap 60 dalībnieku.
Protesta akcijas dalībniekiem bija plakāti ar uzrakstiem: "Viņi to sauc par kārtību, mēs to saucam par naidu", "Migrācijas tiesības visiem", "No one is free until we all are free" (neviens nav brīvs, līdz mēs visi esam brīvi), "No one is illegal" un "Nē ksenofobijai".
Protesta laikā radās nelielas nesaskaņas. Kāds krieviski runājošs vīrietis translēja pasākumu, radot nēertības, un pie viņa piegāja policija, lai aprunātos.
Kā informēja Saberova, Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) izziņojis reidus pret migrantiem, uzsverot, ka tā nebūs vienas dienas akcija, bet gan regulāra un sistemātiska rīcība, tādējādi paaugstinot institucionālu brīvības ierobežošanu.
Savukārt Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš (NA) norādījis, ka migrācija kļuvusi par problēmu visai sabiedrībai, tāpēc partija strādās pie likumdošanas izmaiņām, kas piedāvās noteikt kvotas jauniebraucējiem un cīnīsies par iespēju ierobežot legālo migrāciju, klāsta Saberova.
Protesta rīkotāju ieskatā politiķi aktīvi kurina naidu un sabiedrības paniku, lai piesaistītu jaunus vēlētājus, radot ienaidnieku tēlus migrantu un citu minoritāšu veidolā. Tas radot ksenofobjas un islamofobijas pieaugumu sabiedrībā. Protestu organizēja kopienas centrs "Maiznīca".
Jau ziņots, ka septembra beigās Rīgā sākās Nacionālās apvienības (NA) politiķu rosinātie nelegālo migrantu ķeršanas reidi. Ratnieks aicināja rīdziniekus, kuriem ir informācija vai aizdomas par nelegālo migrantu pulcēšanās vietām, ziņot par tām Rīgas Pašvaldības policijai. Šogad Rīgā pašvaldības policija aizturējusi 22 nelegālos migrantus.