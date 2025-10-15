Izgāžas plāns noslēpt narkotikas - uzņēmuma telpās pa ventilācijas šahtu iekrīt aizdomīgs sainis
Pirmdien, 13. oktobrī, Valsts policija saņēma izsaukumu uz Sarkandaugavu, kur daudzdzīvokļu mājas pagrabstāvā esošā uzņēmuma telpās pa ventilācijas šahtu bija iekritis sainis ar nezināmu vielu.
Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes Reaģēšanas nodaļas likumsargi, kuri konstatēja, ka sainī atrodas 19 mazi maisiņi, kuros kopumā ir apmēram 163 grami narkotiku, kas, visticamāk, ir amfetamīns. Notikuma vietā tika piesaistīti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbinieki.
Policisti veica kriminālprocesuālās un operatīvās darbības, kuru laikā aizturēja 1984. gadā dzimušu vīrieti, kurš saistīts ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. Aizturētais vīrietis jau iepriekš sodīts gan par līdzīgiem, gan cita veida noziegumiem.
Veicot kratīšanu vīrieša dzīvoklī, policisti atrada un izņēma vēl vienu polietilēna maisiņu ar aptuveni vienu gramu baltu pulverveida vielu, tukšus polietilēna maisiņus, signālieroci un elektroniskos svarus. Visas izņemtās vielas ir nosūtītas uz ekspertīzi, lai noskaidrotu precīzu to sastāvu un svaru.
Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis, visticamāk, ventilācijas šahtā bija izveidojis narkotiku slēpni, un narkotikas nokritušas lejā nejauši.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas – par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja tas izdarīts ar narkotiskajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.