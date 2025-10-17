“Origo” - jau trešo gadu iecienītākais tirdzniecības centrs Rīgas centrā
Tirdzniecības centrs “Origo” ir nostiprinājis savas līderpozīcijas kā apmeklētākais, iecienītākais un atpazīstamākais tirdzniecības centrs Rīgas centrā. Saskaņā ar jaunākajiem pētījumu kompānijas “Kantar” datiem, t/c “Origo” jau trešo gadu pēc kārtas tiek tik augstu novērtēts, apliecinot tā stratēģisko pieeju piedāvājuma veidošanā un spēju operatīvi reaģēt uz mainīgajām patērētāju vajadzībām un tirgus tendencēm.
Pērn t/c “Origo” apmeklēja vairāk nekā 20 miljoni cilvēku, bet šī gada dati liecina par vēl lielāku izaugsmi – tas tikai stiprina tirdzniecības centra statusu kā vienam no stratēģiski nozīmīgākajiem iepirkšanās un satikšanās punktiem galvaspilsētas centrā. Ilgtspējīga izaugsme tiek nodrošināta, pateicoties mērķtiecīgi veidotam nomnieku klāstam, augstvērtīgai lokācijai un spējai elastīgi pielāgoties tirgus un patērētāju uzvedības pārmaiņām.
“Attīstot “Rīgas centrālo biznesa rajonu” kā vienu no galvenajiem uzņēmējdarbības attīstības centriem pilsētā, t/c “Origo” ieņem stratēģiski nozīmīgu lomu kā šī rajona neatņemama sastāvdaļa. Mēs mērķtiecīgi veidojam “Origo” par modernu un viegli pieejamu iepirkšanās vietu pašā Rīgas sirdī, nodrošinot daudzveidīgu veikalu, ēdināšanas un pakalpojumu klāstu, kas atbilst mūsdienu pilsētnieku un biroju darbinieku vajadzībām. Pateicoties izdevīgai atrašanās vietai un pārdomātai nomnieku atlasei, t/c “Origo” saglabā augstus apmeklētības un novērtējuma rādītājus, nostiprinot savas pozīcijas kā vienam no pieprasītākajiem iepirkšanās galamērķiem gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Ņemot vērā augošo konkurenci un patērētāju paradumu izmaiņas, mēs sekojam līdzi aktuālajām tendencēm un mērķtiecīgi investējam gan infrastruktūras pilnveidošanā, gan konceptuālā piedāvājuma attīstībā, lai saglabātu savu konkurētspēju ilgtermiņā,” norāda “Linstow Baltic” un t/c “Origo” komercdirektore Evija Majevska.
T/c “Origo” apmeklētāju aptaujas dati skaidri atspoguļo galvenos faktorus, kas veicina tā augsto pieprasījumu un stabilo pozīciju tirgū. 42% apmeklētāju kā būtiskāko priekšrocību izcēluši plašo un daudzveidīgo veikalu un pakalpojumu klāstu, kas atbilst viņu ikdienas vajadzībām. 26% novērtē iespēju vienuviet iegādāties visu nepieciešamo, pateicoties pārdomātam un plašam sortimentam. 20% apmeklētāju uzteikuši ērtu un intuitīvu telpu plānojumu, kas ļauj viegli orientēties un ātri atrast nepieciešamos veikalus, bet vēl 20% augstu novērtējuši patīkamo atmosfēru, tostarp mūsdienīgo dizainu un centra vizuālo estētiku. Turpat katrs piektais apmeklētājs īpaši novērtē t/c “Origo” izdevīgo un stratēģiski ērto atrašanās vietu, kas padara to par loģisku izvēli ikdienas maršrutā.
Šie rādītāji apliecina t/c “Origo” pozicionējumu kā klientiem pieejamu, pārdomāti attīstītu un funkcionāli efektīvu iepirkšanās galamērķi, kas spēj ne tikai saglabāt konkurētspēju, bet arī ļauj ilgtermiņā nostiprināt tā lomu galvaspilsētas mazumtirdzniecības sektorā.
Plašs sortimenta piedāvājums un daudzveidīgs ēdināšanas segments
T/c “Origo” mērķtiecīgi attīsta plašu un daudzveidīgu preču, pakalpojumu un ēdināšanas piedāvājumu, lai apmeklētājiem vienuviet nodrošinātu ērtu piekļuvi visam ikdienā nepieciešamajam. Aptaujas dati apliecina augstu novērtējumu tieši veikalu un pakalpojumu daudzveidībai, kas aptver galvenās ikdienas vajadzību kategorijas. Visapmeklētākie t/c “Origo” veikali ir “Rimi Hypermarket”, “Drogas” un “Narvessen”, no apģērbu veikaliem – “Reserved”, “Sinsay” un “Pepco”. Ēdināšanas segmentā pieprasītākie zīmoli ir “Lido”, “Gan Bei” un “KFC”. Šogad t/c “Origo” piedāvājums papildināts ar jauniem ēdināšanas zīmoliem – “MySushi”, “LIDO AS[H]AIS” un “Bazaar” beķereju –, turklāt šoruden plānota arī modernas ēdināšanas zonas “POSTe” atklāšana ar septiņu pasaules virtuvju pārstāvniecību vienotā konceptā.
T/c “Origo” pakalpojumu un ēdināšanas piedāvājumu
Stratēģiski nozīmīga atrašanās vieta
Aptaujas rezultāti liecina, ka t/c “Origo” piesaista plašu apmeklētāju loku, galvenokārt pateicoties tā izdevīgajai atrašanās vietai un ērtajai piekļuvei ar dažādiem transporta veidiem. Tā pieejamības infrastruktūra ir pielāgota dažādiem pārvietošanās paradumiem, padarot to par viegli sasniedzamu un praktisku iepirkšanās vietu daudziem cilvēkiem.
Lielākā daļa apmeklētāju uz t/c “Origo” nokļūst ar vilcienu (37%), kas apliecina centra stratēģisko novietojumu integrētā transporta mezglā. 29% apmeklētāju izmanto Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu, bet vēl 19% dodas uz centru kājām. Salīdzinoši mazāks, bet nozīmīgs īpatsvars ir to apmeklētāju vidū, kas ierodas ar starppilsētu autobusiem (6%) vai privāto automašīnu (5%) – pēdējie pārsvarā pārstāv ikdienas autobraucējus. Apmeklētājiem pieejama plaša pazemes stāvvieta ar elektroauto uzlādes iespējām un velosipēdu novietnēm.
T/c “Origo” piesaista plašu apmeklētāju loku
Saskaņā ar aptaujas datiem 66% apmeklētāju dodas uz t/c “Origo” ar konkrētu iepirkšanās mērķi, savukārt 31% izvēlas to apmeklēt spontāni, piemēram, pa ceļam uz darbu vai mājām. Šī tendence apliecina centra spēju vienlaikus uzrunāt gan mērķtiecīgus pircējus, gan piesaistīt plūsmas apmeklētājus, efektīvi apkalpojot gan plānotus, gan impulsa pirkumus.
* Pētījumu kompānija “Kantar” Rīgas un Rīgas apkaimes iedzīvotāju aptauju veica laikā no 2025. gada 9. līdz 17. aprīlim, ar interneta starpniecību aptaujājot 1000 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 64 gadiem. Savukārt t/c “Origo” apmeklētāju aptauju “Kantar” veica laikā no 2025. gada 14. līdz 18. maijam, klātienē aptaujājot 303 t/c “Origo” apmeklētājus vecumā no 18 līdz 64 gadiem, kuri iegriežas t/c “Origo” vismaz vienu reizi mēnesī.
Par t/c “Origo”
2020. gadā rekonstruētais un paplašinātais tirdzniecības centrs “Origo” ir viens no modernākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos izvietotas ērtas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos atrodas “Origo One” biznesa centrs ar augstvērtīgiem A klases birojiem. Tirdzniecības centrā “Origo” pieejams plašs vietējo un starptautisko zīmolu klāsts, tostarp “Springfield”, “Women’secret”, “Reserved”, “Kilomax”, “Lindex”, “Douglas”, “Sportland’’, “Skechers”, “Sinsay”, “Multilukss”, “LMT”, “Euronics”, “Stenders”, “LIDO”, “LIDO AS[H]AIS”, “MySushi”, “Gan Bei”, “Caffeine”, “Bazaar”, “Rimi Hyper”, “Rimi Mini”, “Veselības centrs 4”, “E. Gulbja Laboratorija’’ un “Rīgas satiksme”.