Iesniegts projekts Nīcas Dižās muižas klēts atjaunošanai un ekspozīcijas ierīkošanai
Nīcas pašvaldība plāno atjaunot Dižās muižas klēti un izveidot interaktīvu ekspozīciju, kas atspoguļos vietējo kultūras mantojumu un kļūs par pieejamu kopienas centru, cerot to atklāt 2027. gada nogalē. Projekts paredz ne tikai ēkas un apkārtnes labiekārtošanu, bet arī inovatīvu pieeju kultūras izzināšanai visām paaudzēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pašvaldība iesniegusi projekta pieteikumu Nīcas Dižās muižas klēts atjaunošanai, teritorijas labiekārtošanai un ekspozīcijas ierīkošanai, cerot 2027. gada nogalē atklāt to apmeklētājiem.
Nīcas klēts ir nozīmīgs reģionāls kultūras piemineklis un Nīcas pagasta centra kultūrainavas daļa. Šobrīd tā netiek izmantota, taču īstenojot projektu, paredzēts klēts ēkai un apkārtējai teritorijai piešķirt jaunu elpu, iedzīvinot to par kultūras un kopienas centru, kur pagātne satiek nākotni.
Klētī plānota interaktīva un inovatīva ekspozīcija par Nīcas garo Annu, kuras dzīvesstāsts caur pieciem posmiem atklās Nīcas bagātīgo nemateriālo kultūras mantojumu - izloksni, tautastērpu, dziedājumus un tradīcijas. Ekspozīcija plānota klausāma, skatāma, taustāma, spēlējama un interaktīva, padarot apmeklējuma pieredzi emocionālu un aizraujošu ikvienam, neatkarīgi no vecuma vai iespējām. Svarīgi, ka šis projekts ir par cilvēkiem un viņu sajūtām. Senioriem tā būs vieta, kur atkal kavēties savās jaunības atmiņās, bērniem tā būs iespēja caur spēlēm un rotaļām izzināt tradīcijas, jauniešiem – iedvesma lepoties ar savu vietu, apzināties piederību un mazāk raudzīties uz nākotni citviet. Paredzēts īpašu uzmanību pievērst cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot, ka ēka, ekspozīcija un labiekārtotā ārtelpa būtu pilnībā pieejama ikvienam. Ekspozīcijā paredzēts arī surdotulks, kas ir unikāls risinājums šajā Latvijas pusē, salīdzinot ar līdzvērtīgiem objektiem.
Līdz ar ekspozīcijas ierīkošanu, plānots labiekārtot arī klēts apkārtni, veicot apzaļumošanu, nelielas skatuves uzstādīšanu un tirgus laukuma ar nojumēm izbūvi. Tā būs vieta, kur vietējie amatnieki un mājražotāji piedāvās savu produkciju, kur notiks pasākumi, koncerti un sarunas – vieta, kas pulsēs ar dzīvību un lepnumu par savu kultūru.
Projekta apstiprināšanas gadījumā, to plānots īstenot divu gadu laikā, tas ir no 2026. gada sākuma līdz 2027. gada nogalei.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas: 1 523 896,41 eiro apmērā, no tām:
- ERAF finansējums – 850 000,00 eiro,
- Pašvaldības finansējums – 673 896,41 eiro.
Konkursa rezultāti gaidāmi 2026. gada janvāra pirmajā pusē.
Projekts iesniegts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās” konkursā.