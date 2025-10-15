Sīpolu kravās atklāj 3,63 miljonus kontrabandas cigarešu no Krievijas
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot muitas kontroli uz Latvijas robežas ar Krieviju, sadarbībā ar Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kolēģiem novērsa 3 635 120 cigarešu kontrabandu. Cigaretes tika slēptas divās ar automašīnām pārvietotās sīpolu kravās. Kartona kastēs izveidotajās slēptuvēs bija ievietotas 181 756 paciņas dažādu marku cigarešu.
2025. gada 1. oktobrī no Krievijas puses Terehovas muitas kontroles punktā (MKP) iebrauca kāda Lietuvā reģistrēta kravas automašīna, ar kuru tika pārvietota svaigu sīpolu krava. Pamatojoties uz veikto riska analīzi, transportlīdzeklis tika novirzīts pārbaudei ar kravu kontroles rentgena iekārtu. Analizējot skenēšanas rezultātā iegūtos attēlus, muitas ekspertam radās aizdomas, ka kravā, sīpolu kastēs, tiek slēptas nedeklarētas cigaretes.
Terehovas MKP amatpersonas uzsāka padziļināto kontroli un veica daļēju kravas izkraušanu. Tika pieaicināts muitas kinologs ar dienesta suni, kas apstiprināja aizdomas par tabakas izstrādājumu klātbūtni. Turpinot kontroli, muitas amatpersonas konstatēja, ka kastēm apakšējā malā ir izveidots dubults nodalījums, kurā noslēptas cigaretes.
Muitas kontroles laikā konstatējot noziedzīga nodarījuma pazīmes, Terehovas MKP amatpersonas lietas materiālus nodeva VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei. Pilnībā pabeidzot kravas transportlīdzekļa kontroli, kopā izņemtas 1 826 920 cigaretes jeb 91 346 paciņas cigarešu. Vairāk nekā puse no tām bija dažādu veidu cigaretes "Oris" bez akcīzes markām, bet pārējās – cigaretes "Cavallo" ar Krievijas Federācijas akcīzes nodokļa markām, "Korona", "Queen" un "Dove" ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām un "Zumerret" bez akcīzes markām.
Tāds pats cigarešu kontrabandas mēģinājums pēc dažām dienām tika apturēts arī Grebņevas MKP. Transportlīdzeklī, kas 4. oktobrī iebrauca Latvijā no Krievijas puses un ar kuru tika vesta sīpolu krava, padziļinātās kontroles laikā muitas amatpersonas atklāja kastes ar dubulto nodalījumu, kas izveidots cigarešu slēpšanai.
Konstatējot noziedzīga nodarījuma pazīmes, Grebņevas MKP amatpersonas lietas materiālus nodeva VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei. Kontroles rezultātā tika izņemtas 1 808 200 cigaretes jeb 90 410 paciņas dažādu marku – "Oris", "NZ", "Queen", "Dove" "Minsk" – cigarešu.
Abos gadījumos par konstatēto noziedzīgo nodarījumu VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm par kontrabandu lielos apmēros.
Šobrīd kriminālprocesos turpinās pirmstiesas izmeklēšana un izmeklēšanas interesēs plašāka informācija netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.