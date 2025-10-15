Lai iedzīvotājiem pasta un maksājumu pakalpojumi būtu ērtāk sasniedzami, no 1. novembra Grobiņas, Priekules un Aizputes pasta nodaļās pagarinās darba laiku.
Novadu ziņas
Šodien 15:43
“Latvijas Pasta” nodaļas Dienvidkurzemes novadā pagarina darba laiku
No 1. novembra Grobiņas, Priekules un Aizputes pasta nodaļās Dienvidkurzemes novadā tiks pagarināts darba laiks, lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērtāku piekļuvi pasta un maksājumu pakalpojumiem. Tāpat attālākās vietās dzīvojošie var izmantot bezmaksas pakalpojumu “Pastnieks mājās” un piekļūt pakomātiem vairākās novada vietās.
Lai iedzīvotājiem pasta un maksājumu pakalpojumi būtu ērtāk sasniedzami, no 1. novembra Grobiņas, Priekules un Aizputes pasta nodaļās pagarinās darba laiku.
Grobiņas pasta nodaļa no 1. novembra klientiem būs pieejama:
- pirmdien, trešdien, piektdien no plkst. 8.00 līdz 13.30,
- otrdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 18.00.
Priekules pasta nodaļa no 1. novembra būs atvērta:
- pirmdien, trešdien, piektdien no plkst. 8.00 līdz 11.30,
- otrdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Aizputes pasta nodaļas darba laiks no 1. novembra būs:
- pirmdien, trešdien, piektdien no plkst. 8.00 līdz 13.30,
- otrdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 18.00.
Vaiņodes, Nīcas un Pāvilostas pasta nodaļās darba laiks nemainīsies.
Informācija par darba laika izmaiņām būs izvietota arī attiecīgajās pasta nodaļās.
Attālākās vietās dzīvojošie var pieteikt pakalpojumu “Pastnieks mājās”, kas ir alternatīva iespēja bez papildu maksas saņemt savā dzīvesvietā visus klientu centros un pasta nodaļās sniegtos pakalpojumus.
“Latvijas Pasta” pakomāti Dienvidkurzemes novadā izvietoti:
- Grobiņā, Lielajā ielā 62,
- Aizputē, Zvaigžņu ielā 2,
- Pāvilostā Dzintaru ielā 69,
- Priekulē, Aizputes ielā 16,
- Nīcā, Skolas ielā 6,
- Vaiņodē, Brīvības ielā 13,
- Durbē, Raiņa ielā 49.