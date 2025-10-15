Jau iepriekš sodītam pedofilam, kurš pērn Ķengaragā kādā kāpņu telpā uzbruka 9 gadus vecai meitenei, piemērots cietumsods
Pedofilam, kurš 2024. gada vasarā, savu dzimumtieksmju apmierināšanai uzbruka bērnam, piemērots 13 gadus ilgs cietumsods.
2024. gada vasarā apsūdzētais Ķengaragā uz ielas pamanīja kādu deviņus gadus vecu meiteni un nolēmis apmierināt savu dzimumtieksmi. Meitene iegāja daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā, bet vīrietis viņai sekoja.
Kāpņu telpā apsūdzētais, izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli, uzbruka meitenei un aiztika viņas dzimumorgānus, bet pēc tam no notikuma vietas aizbēga.
Pāris dienas pēc nozieguma izdarīšanas Valsts policija noskaidroja vīrieša personību un viņu aizturēja. Kā uzsver apsūdzība, ar uzbrukumu tika traucēta cietušās normāla garīgā attīstība un pareizas izpratnes par tikumību veidošanās, kā arī radītas psiholoģiskas sekas, kas atbilst psihiskai traumai.
Tiesa piesprieda prokurores prasīto sodu, tāpēc prokurore neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu. Pārējās procesā iesaistītās personas var spriedumu pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Pirmstiesas procesa laikā vīrietis policijā un prokuratūrā noliedza, ka būtu veicis seksuāla rakstura darbības ar meiteni.
Vīrietis arī iepriekš vairākkārt sodīts - gan par zādzību un laupīšanu, gan arī par deviņus gadus vecas meitenes pavešanu netiklībā, lūdzot meitenei atkailināties viņa klātbūtnē.