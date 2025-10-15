ZZS pieprasa Bražei panākt Latvijai līdzīgu statusu kā Polijai migrācijas jomā
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) pieprasījusi skaidrojumu ārlietu ministrei Baibai Bražei (JV) par valdības plāniem un darbībām, lai Latvijai tiktu piešķirts līdzīgs īpašs statuss kā Polijai, kuru drīzumā paredzēts atbrīvot no Eiropas Savienības (ES) migrācijas pakta prasībām attiecībā uz migrantu pārvietošanu un ar to saistītajiem finansiālajiem sodiem.
ZZS norāda, ka Polijas medijos lasījuši, ka Eiropas Komisija gatavojoties oficiāli atbrīvot Poliju no "obligātās solidaritātes" mehānisma, atzīstot tās lielo lomu Ukrainas bēgļu uzņemšanā un ilgstošo spiedienu uz robežas ar Baltkrieviju. Polijai tikšot piešķirts arī papildu finansējums robežas drošībai un statuss "valsts migrācijas spiediena apstākļos".
Lai arī Polija uzņēma vismaz miljonu Ukrainas bēgļu, kamēr Latvijā bēgļu skaits bija mērāms dažos desmitos tūkstošu, ZZS lēš, ka šodien Latvija esot līdzīgā situācijā kā Polija. "Mūsu robeža ar Baltkrieviju un Krieviju ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Mēs esam uzņēmuši ievērojamu skaitu Ukrainas civiliedzīvotāju, saskaramies ar pastāvīgu migrācijas spiedienu un pieaugošu militāro apdraudējumu," klāsta ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.
ZZS uzskata, ka ārlietu ministrei būtu jāsniedz atbilde - vai Latvija ir vērsusies Eiropas Komisijā ar līdzīgu argumentāciju, kā to darīja Polija, vai arī šim jautājumam līdz šim nav pievērsta pienācīga uzmanība un Latvija "ir vienkārši piekritusi būt starp tām dalībvalstīm, kas maksās par citu valstu atteikšanos uzņemt migrantus".
Kā ziņots, valdošās koalīcijas partijas pēdējā laikā regulāri apmainās ar savstarpējiem pārmetumiem un pieprasījumiem, piemēram, pašai ZZS bijis jāskaidrojas par iecerēm aktivizēt koku ciršanu Latvijas mežos, par paveikto vardarbības izskaušanai ģimenēs un par neauglīgajiem centieniem ierobežot pārtikas cenu kāpumu.