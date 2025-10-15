Ogres novadā pieejama jauna autobusu pietura
Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk nokļūt Madlienā, Tīnūžos, Ķeipenē, Glāžšķūnī un Ciemupē, no 13. oktobra vairākos reģionālo autobusu maršrutos iekļauta jauna pietura “Jaunzāģeri”, kas atrodas Ogres novada Ogresgala pagastā.
Turpmāk pasažieri pieturu “Jaunzāģeri” varēs izmantot šādos reģionālās nozīmes autobusu maršrutos:
-
Nr. 5414 “Ogre–Suntaži–Līčupe” – reisi no Līčupes plkst. 7.40 un no Ogres autoostas plkst. 15.23 (darba dienās);
-
Nr. 5995 “Ogre–Ciemupe–Glāžšķūnis–Ogre” – plkst. 7.15 un 16.40 (darba dienās mācību laikā);
-
Nr. 6067 “Ogre–Madliena–Pāvulēni” – plkst. 12.05 no Jaunogres stacijas (katru dienu);
-
Nr. 6126 “Ogre–Ogresgals–Lēdmane–Madliena–Ķeipene” – plkst. 6.15 no Madlienas (darba dienās), plkst. 11.05 no Ķeipenes un 9.35 no Ogres (atbilstoši sezonai un mācību laikam);
-
Nr. 6208 “Ogre–Glāžšķūnis–Suntaži–Madliena” – plkst. 17.10 no Ogres autoostas (pirmdien–sestdien);
-
Nr. 7229 “Rīga–Pāvulēni” – reisi no Rīgas plkst. 17.15, no Taurupes plkst. 7.00 un no pieturas “Pāvulēni” plkst. 14.30 (reisu laiki atšķiras sezonā un mācību periodos).
Reģionālos sabiedriskā transporta pakalpojumus šajos maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”.
Izmaiņas saskaņotas ar Vidzemes plānošanas reģionu un Autotransporta direkciju.