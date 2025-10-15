Ķirsis: Iespējams, dažās skolās valodu reforma notika "tikai uz papīra"
Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) intervijā TV3 norādījis, ka problēmas pārejai uz mācībām tikai latviešu valodā varētu būt trešdaļai Rīgas skolu un atzina, ka, iespējams, dažās skolās valodu reforma notikusi "tikai uz papīra".
Ķirsis vērtēja, ka ar pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā Rīgā, līdzīgi kā valstī kopumā, problēmas varētu būt trešdaļai no visām skolām, turklāt izaicinājumi ir arī tajās skolās, kurās mācības jau agrāk notika latviešu valodā, bet kurās tagad iestājies liels skaits krievu valodā pamatā runājošu skolēnu.
Skolotāju trūkums gana asi esot jūtams visās skolās, un liela problēma ir latviešu valodas skolotāju trūkums, kas būtiskāk jūtams tieši skolās, kurās agrāk mācības noritēja krieviski. Pēc Ķirša stāstītā, dome šobrīd strādājot pie jauniem instrumentiem, kā situāciju uzlabot, tostarp ieviešot piemaksas skolotājiem, kuri gatavi iet mācīt un uzņemties papildu slodzi latviešu valodas mācīšanā skolās, kur iepriekš mācības notika krievu valodā.
Lielā mērā problēmu veidojot tas, ka liela daļa krieviski runājošo skolēnu ārpus skolas latviski nesazinās, tāpēc pašvaldība meklējot iespējas, kā latvisko vidi paplašināt, piemēram, ar plašāku ārpusskolas nodarbību klāstu, klāstīja domnieks.
Ķirsis atzina, ka ir iespējams, ka dažās skolās reforma notikusi tikai uz papīra, jo realitātē mācības varbūt joprojām pamatā notiek krieviski, bet pašvaldība sekojot līdzi un meklēšot risinājumus.
Tuvākajā laikā dome no Izglītības kvalitātes valsts dienesta gaida izvērstākus secinājumus par mācību valodas reformas ieviešanas gaitu, lai uz tiem varētu balstīt kādas jaunas pārmaiņas, kas varot novest arī pie kādu skolu slēgšanas vai apvienošanas, ja tajās konstatēs pārāk dziļas un nerisinātas problēmas.