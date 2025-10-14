Baložos pagarinās “Latvijas Pasta” klātienes pakalpojumu pieejamību
No 1. novembra teju 50 pasta nodaļās – gan pilsētās, gan reģionos – pagarinās darba laiku.
No 1. novembra teju 50 pasta nodaļās – gan pilsētās, gan reģionos – pagarinās darba laiku, lai iedzīvotājiem pasta un maksājumu pakalpojumi būtu ērtāk sasniedzami. “Latvijas Pasts” ir gan izveidojis plašāko pakomātu tīklu un attīstījis digitālās iespējas, gan mērķtiecīgi pilnveido klientu pieredzi klātienes pakalpojumu jomā arī Ķekavas novadā, vēsta pašvaldība.
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju pasta un maksājumu pakalpojumus Baložos saņemt arī dienas otrajā pusē, no 1. novembra mainīsies Titurgas pasta nodaļas darba laiks.
Šobrīd Titurgas pasta nodaļa klientiem ir atvērta katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00, savukārt no novembra sākuma tā klientiem būs pieejama pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.30, un otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00.
Informācija par darba laika izmaiņām būs izvietota arī attiecīgajā pasta nodaļā.
“Latvijas Pasts” regulāri izvērtē klātienes pakalpojumu pieprasījumu un pārskata to pieejamību gan lielākajās pilsētās un novadu centros, gan attālākajos reģionos. Uzņēmums pakāpeniski attīsta klātienes apkalpošanas vietas, ierīkojot jaunā koncepta klientu centrus un pārceļot pasta nodaļas uz pašvaldībām piederošām telpām, kas ļauj vienlaikus ar pasta un maksājumu pakalpojumiem saņemt arī valsts un pašvaldību piedāvātās iespējas.
Ķekavas novada iedzīvotāji pasta un maksājumu pakalpojumus klātienē var saņemt arī jaunajā klientu centrā “Ķekava” – gan darba dienās, gan brīvdienās, un Baldones pasta nodaļā. Ārpus novada centra dzīvojošie var pieteikt pakalpojumu “Pastnieks mājās”, kas ir alternatīva iespēja bez papildu maksas saņemt savā dzīvesvietā visus klientu centros un pasta nodaļās sniegtos pakalpojumus.
Savukārt ērtai sūtījumu saņemšanai un nosūtīšanai ikviens aicināts izmantot “Latvijas Pasta” plašo pakomātu tīklu. Visi āra pakomāti aprīkoti ar papildu funkcionalitāti: tajos iebūvēta vēstuļu kastīte, kas ļauj parūpēties par korespondences nosūtīšanu. Ķekavas novadā pakomāti uzstādīti Rīgas ielā 22, Nākotnes ielā 1, Gaismas ielā 17a, Ķekavā; “Džutās”, Krustkalnos; Rīgas ielā 87, Baldonē; Rīgas ielā 14 un Baložu ielā 5, Baložos; Pļavniekkalna iela 41a, Katlkalnā; ”Augstceltnē”, Daugmalē.
Izmantojot pakomātu, sūtījumu var nosūtīt ne tikai uz citu pakomātu, bet arī uz klientu centru, pasta nodaļu vai uz konkrētu adresi. Tāpat tajā var gan nodot nosūtīšanai, gan arī pārvirzīt saņemšanai ierakstītas vēstules, tā atvieglojot ikdienu un ļaujot klientam nedoties uz klātienes pakalpojumu saņemšanas vietu.
Lai nosūtītu sūtījumu, arī ierakstītu vēstuli, tas jānoformē privātpersonu pašapkalpošanās vietnē mans.pasts.lv un pēc tam jāievieto pakomāta skapītī. Savukārt lai pakomātā saņemtu ierakstītu vēstuli, kas ierasti tiek izsniegta pret parakstu, tā, sazinoties ar klientu atbalsta komandu un identificējoties ar Smart ID vai e-parakstu, jāpārvirza saņemšanai vēlamajā pakomātā.
Mans.pasts.lv ne tikai var sekot līdzi savai sūtījumu vēsturei, to piegādes gaitai, bet arī izmantot lojalitātes priekšrocības. Reģistrējoties mans.pasts.lv, katrs piektais pakomāta sūtījums ir bez maksas, savukārt tajā noformējot ierakstītus, izsekojamus vai apdrošinātus sūtījumus, tiek piešķirta atlaide 0,42 eiro (bez PVN) apmērā.