Ģenerālis Bens Hodžess: Mīts par neuzvaramo Krieviju brūk - Ukraina var uzvarēt karā
Intervijā podkāstam “Decoding Geopolitics”, ko vada dezinformācijas un stratēģiskās komunikācijas eksperts Dominiks Presls, atvaļinātais ASV armijas ģenerālis un bijušais ASV spēku komandieris Eiropā Bens Hodžess kliedēja mītus par neuzvaramo Krievijas armiju un analizēja stratēģiskās pārmaiņas Krievijas karā pret Ukrainu.
Bens Hodžess uzskata, ka ir noticis būtisks noskaņojuma un realitātes lūzums, kas arvien vairāk sliecas par labu Ukrainai. Pēc viņa domām, Ukraina ir atklājusi kritisku Krievijas vājo punktu, un, ja Rietumi turpinās savu atbalstu, Krievija nespēs uzturēt karadarbību ilgāk par nākamo gadu. Ģenerālis analizē ne tikai notikumus frontē, bet arī Krievijas ekonomiskās, ģeogrāfiskās un demogrāfiskās ievainojamības.
Stratēģiskā noskaņojuma maiņa un mīta par Krieviju sabrukums
Hodžess uzsver, ka vispārējā gaisotne attiecībā uz karu ir fundamentāli mainījusies. Mīts par Krievijas neizbēgamo uzvaru sāk brukt ne tikai medijos, bet arī augstākajos politiskajos ešelonos. “Es pilnīgi piekrītu, ka noskaņojums ir mainījies,” atzīst Hodžess. “Pēdējās nedēļās esmu bijis trīs vai četras dažādās drošības konferencēs, un to varēja vienkārši sajust neatkarīgi no tā, vai tas bija Somijā, Polijā vai Spānijā.” Viņš norāda – lai gan pats vienmēr ir ticējis Ukrainas uzvarai, tagad šī pārliecība sāk nostiprināties arī citos. “Tagad, šķiet, Baltajā namā viņi ir sapratuši – ak dievs, ukraiņi karo labi, krievi cieš neveiksmi! Arī citi cilvēki tagad sāk izprast šo viltus naratīvu, ko izplatīja krievi, ka viņu uzvara ir neizbēgama. Daudzi neticēja, ka mazā Ukraina varētu uzvarēt vareno Krieviju. Laiks pierādīja pretējo."
Krievijas militārā nespēja kaujas laukā
Aplūkojot situāciju frontē, Hodžess ir skarbs, vērtējot Krievijas spējas. Viņš uzsver, ka Krievijas armijai atšķirībā no tās priekštečiem Otrajā pasaules karā trūkst spējas veikt izšķirīgus stratēģiskus izrāvienus. “Viņi nespēj izlauzties cauri Ukrainas aizsardzībai un pēc tam to izmantot.” Krievijas taktiku Hodžess ironiski raksturo kā primitīvu un neefektīvu. “Viņi braukā ar motocikliem un golfa mašīnām, cenšoties uzbrukt mazās grupās.” Šīs pieejas rezultāts ir milzīgi zaudējumi apmaiņā pret minimāliem teritoriālajiem ieguvumiem. “Viņiem ir miljons upuru, un pēdējā gada laikā viņu teritoriālais ieguvums ir palielinājies tikai par aptuveni vienu procentu,” secina ģenerālis.
Vienlaikus viņš atzīst, ka arī Ukrainai nav konvencionāla pārspēka, lai pilnībā atspiestu Krieviju. Tāpēc Kijiva ir izvēlējusies citu, daudz gudrāku ceļu.
Ukrainas asimetriskā stratēģija: triecieni Krievijas ekonomikas sirdī
Kara pagrieziena punkts, pēc Hodžesa domām, ir Ukrainas lēmums koncentrēties uz Krievijas ekonomikas galveno pīlāru – tās naftas un gāzes infrastruktūru. Tas ir Krievijas Ahilleja papēdis. Hodžess ir pārliecināts, ka šī taktika atnesīs panākumus. “Tas, kas karā patiešām ir svarīgi, – sagraut viņu spējas eksportēt naftu.” Viņš piebilst, ka triecieniem pa degvielas ražotnēm vietējam patēriņam ir sekundāra nozīme. “Mani tas neinteresē. Jā, esmu priecīgs redzēt, ka krievi izskatās nožēlojami, bet tas, kas patiešām var mainīt kara gaitu, ir sagraut viņu spējas eksportēt naftu.” Tieši šī stratēģija apdraud Kremļa iespējas finansēt karu. “Es neredzu, kā Krievija bez naftas ienākumiem varēs turpināt karu arī nākamajā gadā. Ar tiem viņi visu apmaksā, bet Krievijas ekonomika šobrīd ir nestabila.”
Hodžess arī kritizē Rietumu nepietiekami aktīvo rīcību un aicina spert nākamo soli – vērsties pret Krievijas ēnu floti, kas transportē naftu, apejot sankcijas. “Būtu iespaidīgi, ja mēs Rietumos kļūtu nopietni un apturētu ēnu flotes kuģus, jo īpaši tos, kas, piekrauti ar naftu, dodas caur Baltijas jūru ceļā uz Indiju, Ķīnu un Turciju.”
Krievijas jaunatklātās ievainojamības
Hodžess uzskata, ka vēsturiski Krievijas milzīgā teritorija bijusi tās lielākā stratēģiskā priekšrocība, bet mūsdienu karā ar tālās darbības ieročiem tā ir kļuvusi par milzīgu trūkumu. “Intriģējošs vēstures pavērsiens – agrāk Krievijas lielais spēks bija balstīts uz tās izmēru. Tagad tās plašums ir ievainojamība, jo viņi nevar nosargāt visu infrastruktūru.”
Krievija nespēj efektīvi aizsargāt savas neskaitāmās naftas pārstrādes rūpnīcas un termināļus. Ģenerālis atzīmē, ka tas ļauj Ukrainai darboties gudri, jo “ukraiņi ļoti labi izvēlas, kur ir nepilnības, un dodas turp. Šo spēju nodrošina Ukrainas aizsardzības industrijas attīstība”. Hodžess uzsver, ka Ukrainas aizsardzības industrija pati ir izstrādājusi lielāka attāluma ieročus ar ievērojamu jaudu. “Ziniet, runa nav tikai par attālumu. Svarīgi, ka raķetei ir kaujas galviņa, kas patiešām var iznīcināt naftas objektu.”
Atvaļinātais ASV armijas ģenerālis arī kliedē mītu par Krievijas “bezgalīgajiem” cilvēkresursiem. “Esmu pārsteigts, cik daudzi joprojām domā, ka Krievijā ir 300 miljoni cilvēku, kā, piemēram, Padomju Savienībā. Ziniet, viņi sāka šo karu ar aptuveni 135–140 miljoniem. Demogrāfiskā situācija ir slikta – daudzi gudrākie un jaunākie pazūd no turienes. Tādējādi Krievijas spēja ilgstoši uzturēt masveida armiju ir daudz ierobežotāka, nekā ierasts uzskatīt.”
Krievijas “pelēkās zonas” karš pret Rietumiem
Intervijā Hodžess pievērsās arī Krievijas hibrīdkaram pret NATO valstīm, piemēram, GPS traucējumiem Baltijas jūrā, kas ietekmē civilo aviāciju. Viņš uzskata, ka Krievijas mērķis ir vairot haosu, bailes un šķelšanos, vienlaikus nepārkāpjot robežu, kas izraisītu tiešu militāru atbildi. “Krievi vēlas palikt zem tā līmeņa, kur visi acīmredzami teiktu, ka tas bija uzbrukums un tagad mēs jūs sagrausim.” Viņš asi kritizē Rietumu kūtro reakciju, kā piemēru citējot Polijas ārlietu ministru Radeku Sikorski, kurš situāciju nodēvējis par “krīzi”. Hodžesa atbilde ir tieša: “Nē, plūdi ir krīze, bet pastāvīgi gaisa telpas pārkāpumi, nelikumīgas darbības okeānā, darbības, kas sabojā mūsu ekonomiku… Galu galā vienai no šīm lietām kādreiz būs nopietnas sekas. Krieviem tas nerūp, bet mēs paši neesam darījuši visu, kas mums jādara, lai viņi zinātu, ka mēs patiesībā esam nopietni un viņu rīcībai būs sekas.
