Latvijas robežsargu sacensībās zeltu izcīna Viļakas pārvalde
Tradicionālajās Valsts robežsardzes robežsargu sacensības, kas 8. un 9 oktobrī norisinājās mācību centra poligonā "Janapole", triumfēja Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde, godalgoto 2. vietu ieguva Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes komanda un 3. vietu - Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde.
Sacensību laikā komandas demonstrēja angļu valodas un komunikācijas prasmes, veicot personu intervēšanu un izmantojot robežsardzes terminoloģiju. Tika pārbaudīta prasme strādāt ar Biometrijas datu apstrādes sistēmu, personu atpazīšana un dokumentu pārbaude, kā arī prasme izmantot robežpārbaudes tehniskos līdzekļus.
Dalībnieki pildīja arī praktiskās šaušanas vingrinājumu “PPC 48”, veica bīstamu personu aizturēšanu, personu un transportlīdzekļu pārbaudi, kā arī orientēšanās uzdevumu meža apvidū, izmantojot kompasu un radiosakarus. Komandas demonstrēja prāta un braukšanas veiklību, kā arī fizisko izturību, pildot dažādus spēka un ātruma vingrinājumus. Izpildāmie uzdevumi bija maksimāli pietuvināti reālajām situācijām uz valsts robežas.
Valsts robežsardzes robežsargu norīkojumu sacensību galvenais tiesnesis Valsts robežsardzes Inspekcijas un slepenības režīma dienesta priekšnieks pulkvedis Valdis Jukšs: “2003. gadā tika rīkotas pirmās Valsts robežsardzes robežsargu norīkojumu sacensības, kurās piedalījos kā dalībnieks. Dalība šajās sacensībās ir svaigā atmiņā un iegūtā pieredze bija neatsverams ieguvums turpmākajās dienesta gaitās. Robežsargiem šīs sacensības ir īpaši nozīmīgas, jo uzdevumi ir tieši saistīti ar viņu ikdienas dienestu un profesionālo sagatavotību, stiprinot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas valsts robežas apsardzībā.”
Komandas katrā kontrolpunktā ieguva noteiktu punktu skaitu, kurus kopvērtējumā sasummēja, lai noteiktu uzvarētāju. Valsts robežsardzes robežsargu norīkojumu sacensībās triumfēja Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde, godalgoto 2. vietu ieguva Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes komanda un 3. vietu - Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde. Savukārt, Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde ierindojās 4. vietā un Ludzas pārvalde - 5. vietā, Valsts robežsardzes Aviācijas un specialo operāciju pārvalde - 6. vietā.