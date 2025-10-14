“Kremerata Baltica” koncertprogrammas pirmatskaņojumā vedīs negaidītā muzikālā ceļojumā
Piektdien, 17. oktobrī, plkst. 19.00 koncertzālē “Latvija” ar koncertprogrammas “Jauns un negaidīts” pirmatskaņojumu atgriezīsies kamerorķestris “Kremerata Baltica”, piedāvājot klausītājiem interesantu dialogu starp dažādiem mūzikas stiliem un laikmetiem.
Koncertu “Jauns un negaidīts” ievadīs Johana Sebastiāna Baha Dubultkoncerts divām vijolēm un stīgu orķestrim reminorā, kas ir viens no iecienītākajiem baroka laika skaņdarbiem. Lai gan tas nav tipisks “concerto grosso” piemērs, Bahs izmantojis tieši šī baroka laikā iecienītā žanra principus, veidojot skaistu un emocionālu dialogu starp solistiem – divām vijolēm – un stīgu orķestri. Skaņdarba emocionālo vēstījumu palīdzēs atklāt solisti – “Kremerata Baltica” koncertmeistars Džeralds Bidva, kurš ar kamerorķestri ir kopā no tā dibināšanas dienas, un jaunā, talantīgā vijolniece Stella Zaķe.
Koncertprogrammā iekļauta Feliksa Mendelszona Desmitā simfonija, ko talantīgais komponists sarakstīja vien 14 gadu vecumā. Lai gan tai ir tikai viena daļa, skaņdarbs sadalīts trīs kontrastējošos posmos, kas atgādina klasiskās simfonijas daļas. Mendelszons trīs gadu laikā radīja trīspadsmit simfonijas stīgu orķestriem, kas bija kā veltījums šī žanra klasiķiem un vispirms tika atskaņotas ģimenes privātajos koncertos.
Pirmo daļu noslēgs Mečislava Veinberga Concertino čellam opus 43, ko caurvij siltums, lirisms un tautas mūzikas intonācijas. Veinbergu bieži vien dēvē par otro Šostakoviču, norādot ne vien uz abu komponistu cieši draudzību, bet arī stilistisko līdzību, kas saklausāma arī šajā skaņdarbā. Solo izpildīs Magdalena Ceple, kura kopš 2021./22. gada sezonas ir “Kremerata Baltica” solo čelliste.
Otrā daļa klausītājiem ļaus atgriezties mūsdienās. Tā sāksies ar Pētera Vaska Cadenza-Andante no Otrā čellkoncerta “Klātbūtne”, kas pirmatskaņojumu piedzīvoja 2012. gadā. Vasks tajā čella solo pārvērtis par dziļi emocionālu monologu, kas skan gandrīz nepārtraukti, tā pilnībā atklājot instrumenta silto, zemo un pat runājošo tembru. Šo skaņdarbu komponists sarakstījis pasaulslavenajai čellistei Solai Gabetai, bet Ventspilī čella solo spēlēs “Kremerata Baltica” jaunais talants Kristers Mārtiņš Šīmanis.
Koncerta turpinājumā izskanēs trimdas latviešu komponista Tālivalža Ķeniņa Ārija stīgu orķestrim. Lai gan ārija parasti ir spilgts vokālais solo, Ķeniņš to lieliski izmanto instrumentālajā mūzikā, liekot stīgu orķestrim faktiski dziedāt, radot cilvēka balsij raksturīgu siltumu un izteiksmīgumu.
“Kremerata Baltica” uzstāšanos koncertzālē “Latvija” noslēgs ar Somijas komponista Olli Mustonena Stīgu kvartetu. Mustonena mūzika ir enerģiska, rotaļīga un pilna ar pārsteigumiem, spilgti kontrastējot ar Pētera Vaska vai Tālivalža Ķeniņa liriskajiem darbiem.