Pirmo reizi jaunieši no visas Latvijas pulcēsies Nacionālajā Jaunatnes forumā
21. oktobrī Rīgā norisināsies pirmais Nacionālais Jaunatnes forums, kas iezīmēs Nacionālā Jaunatnes dialoga sākumu. Forums pulcēs aptuveni 140 dalībniekus – jauniešu domju un pašpārvalžu pārstāvjus, jaunatnes organizāciju līderus, speciālistus darbā ar jaunatni, Saeimas deputātus un ministriju pārstāvjus.
Pirmo reizi Latvijā notiekošais Nacionālais Jaunatnes dialogs ir izglītības un zinātnes ministres Daces Melbārdes iniciatīva, kas veidota, lai stiprinātu jauniešu pilsonisko aktivitāti un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Šī plašā konsultatīvā platforma ļaus jauniešiem būt dzirdamiem valsts politikas veidošanā, un forums kalpos kā sākumpunkts turpmākai dialoga un sadarbības veidošanai starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem.
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada jauniešu aptaujas datiem, tikai 240 828 jeb 10% jauniešu augsti novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts līmenī, savukārt balsstiesīgie jaunieši veido vien 8%, salīdzinot ar 69% pieaugušo un 23% pensionāriem. Ņemot vērā, ka Latvijas jauniešu īpatsvars samazinās, viņu balss un loma demokrātiskajā sabiedrībā kļūst arvien mazāk jūtama, tāpēc ir īpaši svarīgi veicināt jauniešu līdzdalību un iesaisti.
“Demokrātijas būtība ir ieklausīšanās vienam otrā – un mēs gribam dzirdēt jauniešu balsi. Nacionālais Jaunatnes dialogs ir sarunas uzsākšana starp paaudzēm. Jaunieši ir līdzvērtīgi sarunu partneri valsts nākotnes veidošanā,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
Līdzīgas iniciatīvas jau eksistē citās Eiropas Savienības valstīs – piemēram, Čehijā Bērnu un jauniešu parlamentu forums apvieno jauniešu parlamentus dažādos līmeņos, nodrošinot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem visā valstī. Savukārt Īrijā Nacionālais jauniešu parlaments pulcē aptuveni 200 delegātus no vietējām jauniešu padomēm, kuri apspriež un balso par jauniešiem svarīgiem jautājumiem un sniedz ieteikumus nacionālajai izpildkomitejai.
Latvijas Nacionālajā Jaunatnes forumā piedalīsies Ministru prezidente Evika Siliņa un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde, lai kopā ar jauniešiem no visas Latvijas diskutētu par izglītības, darba ar jaunatni un līdzdalības jautājumiem. Pasākuma laikā notiks paneļdiskusija, kurā jaunieši kopā ar premjerministri un izglītības un zinātnes ministri apspriedīs dialoga nepieciešamību un aktuālos jautājumus izglītības un pilsoniskās līdzdalības jomā.
Tāpat jaunieši darbosies tematiskajās darba grupās, lai kopīgi analizētu un piedāvātu risinājumus aktuālākajiem jautājumiem, tostarp drošības un sabiedrības noturības, demogrāfijas un mājokļu pieejamības, pilsoniskās līdzdalības un piederības, mobilitātes un reģionālās attīstības, veselības un labklājības, izglītības un personīgās attīstības, kā arī uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomās.
Darba grupu rezultāti tiks apkopoti un iesniegti ministriem un Jaunatnes konsultatīvajai padomei. Foruma gaitā izstrādātie priekšlikumi kalpos par pamatu turpmākām regulārām konsultācijām ar jauniešiem un sarunām ar lēmumu pieņēmējiem visa gada garumā.
Nacionālā Jaunatnes dialoga koordinēšanu nodrošinās Latvijas Jaunatnes padome, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju.