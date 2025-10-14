No 17. oktobra izmaiņas Valgas virziena vilcienu sarakstos.
Novadu ziņas
Šodien 10:32
“Latvijas dzelzceļš” veic kontakttīkla pārbūvi - mainās Valgas virziena vilcienu saraksti
VAS ''Latvijas dzelzceļš'' kontakttīkla pārbūves darbu laikā, no 17. oktobra līdz 20. novembrim noteiktas izmaiņas Valgas virziena vilcienu sarakstos.
izmaiņas no 17. oktobra virzienā Rīga - Valga.
izmaiņas no 17. oktobra virzienā Valga - Rīga.