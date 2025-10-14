“Latvijas dzelzceļš” veic kontakttīkla pārbūvi – mainās Valgas virziena vilcienu saraksti
foto: LETA
No 17. oktobra izmaiņas Valgas virziena vilcienu sarakstos.
Novadu ziņas

“Latvijas dzelzceļš” veic kontakttīkla pārbūvi - mainās Valgas virziena vilcienu saraksti

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

VAS ''Latvijas dzelzceļš'' kontakttīkla pārbūves darbu laikā, no 17. oktobra līdz 20. novembrim noteiktas izmaiņas Valgas virziena vilcienu sarakstos.

“Latvijas dzelzceļš” veic kontakttīkla pārbūvi – m...

VAS ''Latvijas dzelzceļš'' kontakttīkla pārbūves darbu laikā, no 17. oktobra līdz 20. novembrim noteiktas izmaiņas Valgas virziena vilcienu sarakstos.

foto: vivi.lv
izmaiņas no 17. oktobra virzienā Rīga - Valga.
izmaiņas no 17. oktobra virzienā Rīga - Valga.
foto: vivi.lv
izmaiņas no 17. oktobra virzienā Valga - Rīga.
izmaiņas no 17. oktobra virzienā Valga - Rīga.

Tēmas

RīgaLatvijas dzelzceļšPasažieru vilciensSiguldaValga

Citi šobrīd lasa